تطبقها السعودية.. تفاصيل أسورة "تطمن" لمتابعة المشتبه بإصابتهم بكورونا

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخرا، صورة أسورة يجري استخدامها في السعودية لتتبع المواطنين خلال فترة العزل المنزلي.

وأوضح عمرو جمعة محلل نظم مصري مقيم بالرياض، خلال حديثه لـ"الوطن"، تفاصيل تطبيق "تطمن" الذي أطلقته وزارة الصحة السعودية، لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال "جمعة": "وزارة الصحة السعودية، بدأت إطلاق تطبيق "تطمن" مع الأسورة الذكية، التي تتصل مباشرة بالتطبيق عبر جهاز تتبع يسمح بمعرفة أماكن تواجد الشخص أو حال مغادرته للمنزل، وجرى ذلك يوم 22 مايو الجاري".

وأضاف: "الأسورة يجري فرضها على جميع الأشخاص المشتبه بإصابتهم، والمفروض عليهم حجر صحي منزلي، بالإضافة للعائدين من الخارج فقط".

وتابع: "التطبيق بيبقى في محتوي تثقيفي ونتائج الفحوصات وتحديث لبيانات المخالطين، وبيتعزلوا منزليا لمدة 14 يوما، وبيطبق عليهم غرامات كبيره لو نزلوا من الحجر أو خلعوا الأسورة".

وأضاف: "بيجري التواصل مع المعزولين منزليا يوميا من وزارة الصحة، عن طريق تطبيق "تطمن"، لحد ما تظهر عليه أعراض تستدعي دخوله المستشفى، فبينقل لأقرب مستشفى حكومي".