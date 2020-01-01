"كورونا عربي".. موقع إلكتروني للحد من انتشار الفيروس

يوماً بعد يوم، تظهر المبادرات التطوعية التى تسعى لمكافحة فيروس كورونا، والحد من انتشاره، آخرها موقع إلكترونى أردنى باسم «كورونا عربى»، يستهدف تعريف المواطنين العرب بآخر الإحصائيات فى كل بلد عربى، وتقديم اختبار طبى للتأكد مما إذا كان الزائر أصيب بالفيروس.

أسس الموقع الشاب الأردنى فادى يوسف مع مجموعة من زملائه، ويقدم العديد من الخدمات التى قد يحتاج المواطن العربى إليها فى الفترة الراهنة.

إحصائيات عن عدد الإصابات، والوفيات، والمتعافين بشكل يومى، وكذلك الإحصائيات الإجمالية منذ بدء انتشار الفيروس فى العالم كله، كانت أهم خدمات الموقع، وحسب «يوسف»: «بمجرد ما يدخل الزائر الموقع، يرى بيان بأكثر 10 دول على مستوى العالم بها إصابات، ومتعافين ووفيات، وهى أرقام تتغير يومياً منظمة الصحة العالمية».

اختبار طبى مكون من 10 أسئلة تحت عنوان «فحص فيروس كورونا»، يوفره الموقع أيضاً وهو يكشف ما إذا كان الشخص مصاباً بفيروس كورونا، أو «نزلة برد» عادية، وبحسب «فادى» الذى تخرج فى كلية علوم حاسب من الجامعة الهاشمية: «لجأنا إلى أحد الأطباء المتخصصين، لوضع أسئلة الاختبار، وهى واضحة وبسيطة وتمنع أى تشتت قد يصيب من يجرى الاختبار»