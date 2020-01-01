"كورونا عربي".. موقع إلكتروني للحد من انتشار الفيروس

03:00 ص | الأحد 31 مايو 2020
ملصق الموقع الإلكترونى

ملصق الموقع الإلكترونى

كتب: إنجى الطوخى

أخبار متعلقة

إصابة مؤكدة و3 حالات اشتباه حصيلة البرلمان من فيروس كورونا

إصابة مؤكدة و3 حالات اشتباه حصيلة البرلمان من فيروس كورونا

وزيرة الصحة: الأطباء جنود الوطن في الحرب ضد فيروس كورونا

وزيرة الصحة: الأطباء جنود الوطن في الحرب ضد فيروس كورونا

"الغرف التجارية" يصدر تعليمات جديدة لمواجهة فيروس كورونا

"الغرف التجارية" يصدر تعليمات جديدة لمواجهة فيروس كورونا

الصحة الكويتية: تقليص مدة عزل مصابي فيروس كورونا إلى 10 أيام

الصحة الكويتية: تقليص مدة عزل مصابي فيروس كورونا إلى 10 أيام

يوماً بعد يوم، تظهر المبادرات التطوعية التى تسعى لمكافحة فيروس كورونا، والحد من انتشاره، آخرها موقع إلكترونى أردنى باسم «كورونا عربى»، يستهدف تعريف المواطنين العرب بآخر الإحصائيات فى كل بلد عربى، وتقديم اختبار طبى للتأكد مما إذا كان الزائر أصيب بالفيروس.

أسس الموقع الشاب الأردنى فادى يوسف مع مجموعة من زملائه، ويقدم العديد من الخدمات التى قد يحتاج المواطن العربى إليها فى الفترة الراهنة.

إحصائيات عن عدد الإصابات، والوفيات، والمتعافين بشكل يومى، وكذلك الإحصائيات الإجمالية منذ بدء انتشار الفيروس فى العالم كله، كانت أهم خدمات الموقع، وحسب «يوسف»: «بمجرد ما يدخل الزائر الموقع، يرى بيان بأكثر 10 دول على مستوى العالم بها إصابات، ومتعافين ووفيات، وهى أرقام تتغير يومياً منظمة الصحة العالمية».

اختبار طبى مكون من 10 أسئلة تحت عنوان «فحص فيروس كورونا»، يوفره الموقع أيضاً وهو يكشف ما إذا كان الشخص مصاباً بفيروس كورونا، أو «نزلة برد» عادية، وبحسب «فادى» الذى تخرج فى كلية علوم حاسب من الجامعة الهاشمية: «لجأنا إلى أحد الأطباء المتخصصين، لوضع أسئلة الاختبار، وهى واضحة وبسيطة وتمنع أى تشتت قد يصيب من يجرى الاختبار»

الأكثر قراءة

بشرى سارة.. نجاح دواء مخصص للأطفال في علاج 90% من مرضى كورونا

بشرى سارة.. نجاح دواء مخصص للأطفال في علاج 90% من مرضى كورونا

كشف باحثون عن تعافي 90% من البالغين المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، بعد علاجهم بدواء للأطفال.
أخطاء شائعة في تحضير الشاي يجب التوقف عنها

أخطاء شائعة في تحضير الشاي يجب التوقف عنها

يعد تحضير الشاي أمر يتطلب الاهتمام والمهارة، وأحيانًا التدريب
علماء: غالبية وفيات كورونا لن تكون بسبب الإصابة بالفيروس

علماء: غالبية وفيات كورونا لن تكون بسبب الإصابة بالفيروس

قال علماء أن الغالبية العظمى من وفيات فيروس كورونا المستجد، لن تكون ناتجة عن الإصابة به، بل ستنتج عن الآثار الجانبية السلبية التي تركها على الأنظمة الصحية
بعد تزايدها.. الصحة العالمية تعلق على شكاوى فقدان "الشم والتذوق"

بعد تزايدها.. الصحة العالمية تعلق على شكاوى فقدان "الشم والتذوق"

بعد تزايد فقدان حاستي "الشم والتذوق" بين عدد كبير من المصريين وربط الكثيرين ذلك بالإصابة بوباء كورونا المستجد "كوفيد-19"، حسمت منظمة الصحة العالمية الجدل
باحثون صينيون يؤكدون توفر لقاح نسبة فعاليته 99% لمرضى فيروس كورونا

باحثون صينيون يؤكدون توفر لقاح نسبة فعاليته 99% لمرضى فيروس كورونا

يحاول العلماء حاليا بجميع أنحاء العالم مسابقة الزمن من أجل التوصل لعلاج أو لقاح لفيروس كورونا المستجد الذي أصبح عدد مصابيه رسميا 6 ملايين شخص.