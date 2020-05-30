بسبب الاحتجاجات.. جوجل تقرر تأجيل إصدار نسخة تشغيل أندرويد 11

08:57 م | السبت 30 مايو 2020
بسبب الاحتجاجات.. جوجل تقرر تأجيل إصدار نسخة تشغيل أندرويد 11

بسبب الاحتجاجات.. جوجل تقرر تأجيل إصدار نسخة تشغيل أندرويد 11

كتب: وكالات

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أعلنت شركة جوجل الأمريكية تأجليها إطلاق النسخة التجريبية من نظام التشغيل أندرويد 11، الخاص بالهواتف الذكية بسبب الاحتجاجات المنتشرة في أرجاء الولايات المتحدة الأمريكية بعد مقتل الأمريكي جورج فلويد.

وذكرت "جوجل" التابعة لألفابت في تغريدة لها اليوم، أنها أجلت إطلاق نسخة التشغيل التجريبية والتي كان مقررا إطلاقها الأسبوع المقبل في ضوء الاحتجاجات والاضطرابات التي تشهدها الولايات المتحدة، وفقا لـ"سبوتنيك".

وقالت الشركة الأمريكية في رسالة على موقعها لتطوير نظام أندرويد "نحن نتوق لإبلاغكم بالمزيد عن أندرويد 11 لكن هذا ليس وقت الاحتفال".

وذكر الموقع أن الإطلاق كان مقررا أن يتم عبر الإنترنت يوم الأربعاء، وأعلن في تغريدة أنه سيعلن المزيد من التفاصيل عن النسخة الجديدة من أندرويد "قريبا" دون ذكر مواعيد محددة.

واندلعت الاحتجاجات في أرجاء الولايات المتحدة بعد وفاة رجل "أسود البشرة" يدعى جورج فلويد من منيابوليس على يد شرطي جثم بركبته على رقبته لبعض الوقت مما استدعى نقله للمستشفى حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.

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