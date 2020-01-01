في اليوم العالمي للامتناع عن التدخين.. حملة "ارميها" تحتفل عبر "زووم"

08:26 ص | الأحد 31 مايو 2020
التدخين

التدخين

كتب: فادية إيهاب

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يحتفل العالم باليوم العالمي للامتناع عن التدخين، اليوم الأحد 31 مايو الجاري، بحسب منظمة الصحة العالمية، التي تبرز المخاطر الصحية المرتبطة بتعاطي التبغ والدعوة إلى وضع سياسات فعالة للحد من استهلاكه.

السبب وراء اليوم العالمي للامتناع عن التدخين 

ويعد تعاطي التبغ أهم سبب منفرد للوفيات التي يمكن تفاديها على الصعيد العالمي علماً بأنه يؤدي حالياً إلى إزهاق روح واحد من كل عشرة بالغين في شتى أنحاء العالم، وفقا لموقع منظمة الصحة العالمية الرسمي. 

ويودي وباء التبغ العالمي بحياة ما يقرب من 6 ملايين شخص سنوياً، منهم أكثر من 000 600 شخص من غير المدخنين الذين يموتون بسبب استنشاق الدخان بشكل غير مباشر.

وبحسب الصحة العالمية، إذا لم نتخذ التدابير اللازمة فسيزهق هذا الوباء أرواح أكثر من 8 ملايين شخص سنوياً حتى عام 2030، وستسجل نسبة 80% من هذه الوفيات التي يمكن الوقاية منها في صفوف الأشخاص الذين يعيشون في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

ويكمن الهدف النهائي لليوم العالمي للامتناع عن التدخين في المساهمة في حماية الأجيال الحالية والمقبلة من هذه العواقب الصحية المدمرة، بل وأيضاً من المصائب الاجتماعية والبيئية والاقتصادية لتعاطي التبغ والتعرض لدخانه.

"إرميها".. حملة إلكترونية تحتفل باليوم العالمي للامتناع عن التدخين 

ومن بين الجهات باليوم العالمي للامتناع عن التدخين، الحملة الإلكترونية "إرميها"، والتي تستهدف نشر التوعية بأضرار التدخين، على أن تكون الحفلة عبر تطبيق "زووم"

إرميها هي حملة الكترونية، معانا هتعرف حاجات كتيرة مكنتش تعرفها عن التدخين وكمان احنا هنساعدك تبطل وتحمي نفسك واولادك أو عيلتك من أضراره.

وستعقد الاحتفالية في الساعة الثانية عشر ظهرا، عبر تطبيق "زووم" والصفحة الرسمية للحملة الإلكترونية، بمشاركة متخصصين وممثلين لجهات إقليمية، فضلا عن نجوم المجتمع. 

 

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