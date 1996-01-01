ما بين الفن والسياسة.. 3 مشاركات لـ حسن حسني في أعمال السيرة الذاتية

01:19 م | السبت 30 مايو 2020
حسن حسني

حسن حسني

كتب: منة الصياد

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رحل عن عالمنا لكن أعماله ستظل خالدة وباقية في تاريخ الوطن العربي ونفوس محبيه، فقدم الفنان القدير حسن حسني المئات من الأعمال المميزة سواء المسرحية أو الدرامية أو السينمائية، تاركا بصماته الفنية المختلفة بكل شخصية قدمها على الشاشات.

ولقصص السيرة الذاتية جزءًا خاصًا من حياة الفنان الراحل، حيث شارك حسن حسني في ثلاثة من الأعمال المميزة التي تناولت تجسيد مشوار حياة نخبة من مشاهير الفن والسياسة، وهذه الأعمال هي:

فيلم ناصر 56 

يستعرض الفيلم فترة من أهم وأخطر فترات حكم الرئيس الراحل جمال عبدالناصر تلك التي شهدت تأميم قناة السويس خلال عام 1956.

كما يستعرض العمل علاقة عبدالناصر بمجلس قيادة الثورة والوزراء ومكتبه كذلك الجانب الشخصي مع زوجته وأولاده ووالده.

وجسد الفنان حسن حسني خلال العمل، شخصية "حامد عدلي" موظف سابق في شركة القنال، والذي يتوجه خلال الأحداث إلى الحديث مع الرئيس الراحل خلال احتفالية رفع علم مصر على قاعدة بورسعيد البحرية، ليدور حوار سياسي واقعي بينهما.

الفيلم من إنتاج عام 1996، وتأليف محفوظ عبد الرحمن، وإخراج محمد فاضل.

وشارك في بطولته، أحمد زكي، وفردوس عبد الحميد، وأمينة رزق، وأحمد خليل.

مسلسل رأفت الهجان 

شارك الفنان الراحل حسن حسني في أحداث الجزء الثاني من مسلسل "رأفت الهجان"، الذي جسد السيرة الذاتية للملحمة الوطنية للجاسوس المصري رفعت علي الجمال، الذي تم زرعه داخل المجتمع اﻹسرائيلي للتجسس لصالح المخابرات المصرية.

وقدم حسني دور "يوسف الأزرع"، أحد ضباط الموساد الإسرائيلي، الذي تجمعه العديد من المواقف مع رأفت الهجان داخل المجتمع الإسرائيلي.

تم تقديم العمل خلال 3 أجزاء، وهو من تأليف صالح مرسي، وإخراج يحيى العلمي.

وشارك في بطولته، محمود عبد العزيز، ويسرا، ومحمد وفيق، ويوسف شعبان، ونبيل الحلفاوي.

مسلسل أم كلثوم

يقدم المسلسل على مدار حلقاته السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم منذ نشأتها في السنبلاوين ورحلتها مع والدها وأشقائها في غناء الأناشيد الدينية في كافة المناسبات، مرورًا بمشوارها الفني وانتقالها للاستقرار في القاهرة.

وجسد حسن حسني شخصية الشيخ إبراهيم والد أم كلثوم، والذي كان يصطحبها معه في طفولتها للإنشاد بالموالد والليالي داخل القرية.

العمل من إنتاج عام 1999، وتأليف محفوظ عبد الرحمن، وإخراج إنعام محمد علي.

وشاركك في بطولته، صابرين، وأحمد راتب وكمال أبو رية.

توفي الفنان الكبير حسن حسني، في الساعات الأولى من صباح اليوم، إثر إصابته بأزمة قلبية حادة، عن عمر يناهز 88 عاما.

 

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