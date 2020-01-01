طائرات يابانية تحلق فوق طوكيو لتحية الأطقم الطبية

04:16 ص | السبت 30 مايو 2020
طائرات يابانية تحلق فوق طوكيو لتحية الأطقم الطبية

طائرات يابانية تحلق فوق طوكيو لتحية الأطقم الطبية

كتب: أ ش أ

أخبار متعلقة

أهالي سنهوت يطالبون بفرض حظر تجول في القرية بسبب تفشي كورونا

أهالي سنهوت يطالبون بفرض حظر تجول في القرية بسبب تفشي كورونا

وفاة حكم كرة قدم بالمنوفية جراء إصابته بفيروس كورونا

وفاة حكم كرة قدم بالمنوفية جراء إصابته بفيروس كورونا

وفاة نقيب محامين بلبيس متأثرا بإصابته بفيروس كورونا

وفاة نقيب محامين بلبيس متأثرا بإصابته بفيروس كورونا

لمواجهة كورونا.. غلق وتشميع مقهيين وملعب خماسي بدمياط

لمواجهة كورونا.. غلق وتشميع مقهيين وملعب خماسي بدمياط

حلق سرب "بلو إمبالس" للعروض الجوية التابع للقوات الجوية اليابانية فوق وسط العاصمة طوكيو، اليوم الجمعة، لتحية الأطقم الطبية العاملة على الخطوط الأمامية لمكافحة جائحة كورونا.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أنه خلال العرض الذي استمر لمدة 20 دقيقة تقريبًا، حلقت ست طائرات مقاتلة فوق بعض المستشفيات التي تعالج مرضى فيروس كورونا.

وأثناء مرور التشكيل في السماء الزرقاء الصافية بعد منتصف النهار بقليل، لوح الأطباء وأطقم التمريض من على أسطح المستشفيات ورفعوا هواتفهم المحمولة لالتقاط صور للطائرات أثناء التحليق.

جدير بالذكر أن فيرس كورونا التاجي المستجد، الذي يجتاح العالم منذ شهر ديسمبر الماضي، أصاب نحو 16683 شخصا في اليابان، إضافة إلى وجود 867 حالة وفاة منذ بداية الأزمة وحتى اليوم.

ووصلت عدد الإصابات بكورونا على مستوى العالم إلى أكثر من 5 ملايين و991 ألف، وتخطت أعداد الوفيات 365 ألف، منذ بداية تفشي المرض وحتى الآن.

الأكثر قراءة

صدمة للعلماء: مفاجأة "غير سارة" حتى بعد التوصل للقاح كورونا

صدمة للعلماء: مفاجأة "غير سارة" حتى بعد التوصل للقاح كورونا

رغم أنّ تطوير لقاح ضد "كوفيد 19" يعد طوق نجاة العالم الوحيد من فيروس كورونا المستجد حتى الآن، فإنّ استطلاعا للرأي جرى في الولايات المتحدة جاء بنتائج مفاجئة وغير
كيف تعالج نفسك من فيروس كورونا منزليا؟

كيف تعالج نفسك من فيروس كورونا منزليا؟

أدوية يمكن استخدامها عند الاشتباه او الاصابة فيروس كورونا في المنزل
بشرى سارة.. نجاح دواء مخصص للأطفال في علاج 90% من مرضى كورونا

بشرى سارة.. نجاح دواء مخصص للأطفال في علاج 90% من مرضى كورونا

كشف باحثون عن تعافي 90% من البالغين المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، بعد علاجهم بدواء للأطفال.
في ظل أزمة كورونا.. 10 فوائد مذهلة لليانسون

في ظل أزمة كورونا.. 10 فوائد مذهلة لليانسون

"مشروبات ساخنة وسوائل".. نصيحة متداولة بشأن التعامل مع نزلات البرد، فضلا عن الوقاية من فيروس كورونا المستجد، وعلى رأسها اليانسون، تلك العشبة المستخدمة منذ
بعد تزايد شكاوى فقدان الشم والتذوق.. متى يكون من أعراض كورونا؟

بعد تزايد شكاوى فقدان الشم والتذوق.. متى يكون من أعراض كورونا؟

تزايد الخوف من فقدان حاستي الشم والتذوق للعديد من المواطنين، وخاصة بعد أن بات حديث منصات مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا