أخطاء شائعة في تحضير الشاي يجب التوقف عنها

يعد تحضير الشاي، أمر يتطلب الاهتمام والمهارة، وأحيانًا التدريب، كما يتطلب تجنب بعض الأخطاء الشائعة التي يميل معظمنا إلى ارتكابها أثناء محاولته إتقان فنجان شاي مثالي، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" نقلا عن موقع "ميس كيرا".

وعن الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها، هي:

تخزين أوراق الشاي بشكل غير صحيح

يمكن أن يؤثر الشاي المخزن بشكل سيء، أو الشاي القديم جدًا على مذاقه وفوائده، لذلك عليك التأكد من تخزين الشاي بعيدًا عن الضوء والحرارة في وعاء محكم الغلق.

كما تجنب تخزين الشاي في وعاء معدني لفترة طويلة جدًا وقريب من التوابل القوية أيضًا.

درجة حرارة الماء غير صحيحة

درجة الحرارة الصحيحة المطلوبة لكوب مثالي من الشاي، تعتمد بشكل كبير على نوع الشاي الذي تستخدمه، فلن يمنحك إضافة الكثير من الماء الساخن أو الماء البارد أفضل النتائج من أوراق الشاي.

ولذلك تأكد من عدم سكب الماء الساخن للغاية على الشاي لتجنب حرق الأوراق.

نسبة الشاي والمياه غير متوازنة

نسبة أوراق الشاي والمياه هي الخطوة النهائية التي تحدد طعم الشاي الخاص بك.

يمكن أن يؤدي إضافة الكثير من الماء أو إلى العديد من أوراق الشاي إلى تدمير عملية صنع الشاي، ولتحضير الشاي المثالي يستوجب لكل 150 ميليلتر من الماء استخدام ملعقة صغيرة من أوراق الشاي أو 2.5 جرام. ومع ذلك، لا تتردد في التكيف حسب رغبتك.

نقع أوراق الشاي لفترة طويلة

يميل الكثير من الناس إلى نقع الشاي لفترة طويلة للحصول على طعم قوي، هذا خطأ شائع جدًا يمنح الشاي مرارة غريبة، بصراحة، لا أحد يحب ذلك! اقرأ التعليمات الموجودة خلف العبوة المعبأة من الشاي الخاص بك، لتعرف بالضبط متى يجب إخراجها.