خطة خسارة الوزن بعد العيد: دايت وميّه ونط الحبل

10:05 ص | السبت 30 مايو 2020
باتيستا

باتيستا

كتب: مها طايع

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حرص المصريين على تناول الحلوى وأشهى المأكولات طوال شهر رمضان وخلال إجازة عيد الفطر، يؤدى إلى اكتسابهم وزناً زائداً فى غضون شهر، يفشلون كثيراً فى التخلص منه على مدار شهور عديدة، الأمر الذى دفع عدداً من مدربى اللياقة البدنية إلى تقديم نصائح، ووضع أنظمة غذائية، والحث على ممارسة تمارين رياضية بسيطة بالمنزل، للتخلص من السمنة، وتجنب الإصابة ببعض الأمراض كالسكر والاكتئاب.

هناك صعوبة فى العودة إلى اتباع نظام غذائى صحى بعد ولائم رمضان وكعك العيد، لكن الأمر ليس بالمستحيل، بحسب محمد باتيستا، مدرب رياضى: «لو كل واحد حط هدف قدامه هيقدر، زى إنه يحافظ على صحته أو يكون عنده فرح قريب، أو يشوف صورة شخص رياضى تحفزه يبدأ من جديد، ويخس اللى زاده». ورغم اختلاف طبيعة الأجسام وقدرتها على خسارة الوزن، فإن «باتيستا» يرى أن هناك بعض الأساسيات يجب اتباعها مع بدء تطبيق النظام الغذائى، مثل الصبر، حساب السعرات اليومية، شرب المياه بكميات كافية، تقليل النشويات قدر الإمكان، عدم تناول الطعام خارج المنزل، الابتعاد عن السكريات، ممارسة الرياضة بانتظام، استخدام بدائل السكر. «الصيام المتقطع» يراه «باتيستا» أفضل الأنظمة الغذائية الحالية، مشدداً على ممارسة الرياضة بالمنزل، بأقل الأدوات المتاحة، سواء «داملبز» أو حتى زجاجات المياه: «تمارين نط الحبل والضغط والعقلة والاسكوت مهمة جداً فى الفترة دى».

محمد إبراهيم، مدرب رياضى، يعتبر ممارسة الرياضة فى المنزل لا تقل أهمية عن ممارستها بالصالات الرياضية: «كل يوم بعمل فيديو على صفحتى مدته 15 دقيقة، بأعرض فيه تمارين بسيطة ممكن نعملها فى البيت، وفى نفس الوقت ممكن أى حد يعملها، صغير أو كبير، وتساعد على نزول الوزن». وينصح «محمد» بشرب المياه بغزارة، واتباع نظام غذائى صحى فى أسرع وقت، حتى لا تحدث زيادة كبيرة بالوزن.

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