"يحيي".. 9 سنوات ويمثل مصر في مؤتمر أفريقي

02:56 م | السبت 30 مايو 2020
«يحيى» عقب مشاركته فى المؤتمر

«يحيى» عقب مشاركته فى المؤتمر

كتب:  إنجى الطوخى

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رغم أنه لم يتعد الـ9 سنوات، لم يخش تمثيل مصر فى مؤتمر «بناء أنفسنا وأجيال المستقبل فى قارة مزدهرة ومتكاملة سلمية»، الذى يضم الأطفال المؤثرين على مستوى قارة أفريقيا.

يحيى محمد شارك فى المؤتمر، الذى أقيم بمناسبة ذكرى تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية منذ 57 عاماً، فيما يعرف عالمياً باسم «يوم أفريقيا»، وضم 10 أطفال من دول «زامبيا، زيمبابوى، غانا، أوغندا، جامبيا» إلى جانب مصر، تحت إشراف مؤسسة «دوبا أفريقيا»، التى تهتم بالتحولات الاجتماعية والتنمية المستدامة فى أفريقيا.

حضر المؤتمر متخصصون فى مجال التعليم والطب والتنمية، من بينهم الدكتور أمين بنسو، الحاصل على 3 جوائز فى مجال الطب التقليدى الأفريقى من جورجيا.

«الهدف من المؤتمر كان مناقشة رؤيتنا كأطفال لتأثير فيروس كورونا على حياتنا، إزاى نتعايش معاه، إيه أهم الأنشطة اللى بنمارسها خلال فترة العزلة»، كلمات «يحيى» عن مشاركته فى المؤتمر، الذى تم «أون لاين»، تحديداً عبر موقع «فيس بوك».

يعتبر «يحيى» أن أبرز مكاسبه من المؤتمر التعرف على ثقافات أخرى.

وأبدت سارة حجازى، والدة «يحيى»، سعادتها بالتجربة: «النوع ده من المؤتمرات يزيد من ثقة الأطفال فى أنفسهم، ويعلمهم إزاى يكونوا قادة لمجتمعاتهم، وده هدف المؤتمر، إنه يمنح مساحة للأطفال للتعبير عن مشاعرهم، أفكارهم، رغباتهم، أحلامهم، وكمان يتكلموا عن تجاربهم، ويتبادلوا الآراء حول فيروس كورونا».

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