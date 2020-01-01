علماء: غالبية وفيات كورونا لن تكون بسبب الإصابة بالفيروس

نوّه الأطباء حول العالم إلى أن الغالبية العظمى من وفيات فيروس كورونا المستجد، لن تكون ناتجة عن الإصابة به، بل ستنتج عن الآثار الجانبية السلبية التي تركها على الأنظمة الصحية، بحسب ما ذكرت شبكة "بي بي سي" البريطانية.

التركيز على فيروس كورونا أثر على مشكلات صحية أخرى

وأكد الخبراء أن تركيز الدول المكثف على فيروس كورونا باعتباره عدوهم الوحيد أدى إلى تفاقم المشكلات الصحية الأخرى وإعطاء الأولوية له، جاء على حساب تأجيل التطعيمات المرتبطة بالأمراض الأخرى وغسل الكلى وبعض الجراحات وفحوصات السرطان، وغيرها.

وبناء عليه حذر العلماء من أن تعطيل متابعة بعض الأمراض، مثل فيروس نقص المناعة البشرية والسل والملاريا قد يؤدي إلى خسائر بشرية بنفس حجم خسائر كورونا.

ويخشى الخبراء من أن الوفيات الناجمة عن أمراض مثل الكوليرا يمكن أن تتجاوز بكثير الوفيات الناجمة عن مرض "كوفيد – 19" نفسه.

وقد صرحت منظمة الصحة العالمية بأن ما لا يقل عن 80 مليون طفل معرضون الآن لخطر الإصابة بالدفتريا وشلل الأطفال والحصبة، بعد أن عطل الوباء برامج التحصينات في 68 دولة على الأقل.