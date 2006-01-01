"السر في جين E4 الوراثي".. علماء يكتشفون الرابط بين كورونا وألزهايمر

يسارع العلماء في جميع أنحاء العالم لدراسة كل ما يتعلق بالفيروس التاجي المستجد كورونا، وحل لغز مصدره الغامض.

وفي ظل أنه يصيب كبار السن الذين يعانون من أمراض أخرى بشكل أكبر، أصبح من اللازم البحث عن علاقة هذه الأمراض بتطور مسار كورونا.

وأجرى باحثون بريطانيون من جامعة "إكستر"، وآخرون من الولايات المتحدة، دراسة للتنقيب عن رابط وراثي بين مرض ألزهايمر، والتطور الخطير لفيروس كورونا، من خلال بيانات من "بنك حيوي" بريطاني، لجينات أكثر من نصف مليون شخص منذ عام 2006، بحسب موقع "دويتشه فيله".

ونُشرت نتائج هذه الدراسة في موقع "إيرتسه بلات" الطبي الألماني، وتشير إلى أن هناك جين وراثي معين، اسمه E4، يسبب تطور مسار كورونا بطريقة تشكل خطورة على حياة من يمتلك هذا الجين، في نفس الوقت، فإن هذا الجين مسؤول عن الإصابة بمرض ألزهايمر، وهو موجود لدى 28% من المشاركين في الدراسة.

واستنتجت الدراسة أيضا، أن حاملي هذا الجين أكثر عرضة للإصابة بألزهايمر 14 مرة ممن لا يحملونه، ويرفع أيضا خطر الإصابة بأمراض القلب.

وذكر مسؤول الدراسة من جامعة "إكستر" دافيد ميلتسر: "توصلت كثير من الدراسات بالفعل إلى أن المصابين بالخرف أكثر تأثرا عند إصابتهم بفيروس كورونا، ونتائجنا تؤكد أن هذا الخطر لا يرجع فقط إلى الإصابة بالخرف أو تقدم العمر أو الإحساس بالضعف أو الإصابة بالفيروس في دور العجزة".

وتابع "ميلتسر" بأن النتائج التي توصل إليها فريقه تفترض تعرض الأشخاص الذين يحملون النمط الجيني E4، يتطور مسار مرض "كوفيد-19" عندهم بشكل خطير.