"شوكولاتة سايحة جوة كيك".. حسن شاكوش وعمر كمال "تريند" من جديد

08:39 م | الجمعة 29 مايو 2020
حسن شاكوش

حسن شاكوش

كتب: فادية إيهاب

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بسبب "شوكولاتة سايحة".. حسن شاكوش وعمر كمال يتصدران تريند يوتيوب

بسبب "شوكولاتة سايحة".. حسن شاكوش وعمر كمال يتصدران تريند يوتيوب

2 مليون ونصف المليون مشاهدة، هي حصيلة ما حققه مهرجان "شوكولاتة سايحة جوة كيك"، لمطربي المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال، خلال 24 ساعة من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب". 

أغنية حسن شاكوش الجديدة تتصدر تريند "يوتيوب"

كما تصدر حسن شاكوش وعمر كمال، تريند موقع "يوتيوب"، بالأغنية الثالثة التي جمعتهما بعد "بنت الجيران"، و"عود البطل".

وأغنية "شوكولاتة سايحة"، من كلمات مصطفى حدوتة، وتوزيع إسلام ساسز، حيث تقول كلمات الأغنية الجديدة: "أنا عاوزك بس في كلمتين.. إحنا اتقابلنا من يومين.. مش فاكر اتقابلنا فين وبالأمارة ضحكتي لي".

وتزامنا مع عرض الأغنية، تصدر اسم حسن شاكوش، قائمة التريندات بموقع التدوينات القصيرة "تويتر؛ إذ غرد رواد الموقع بمقاطع من الأغنية الجديدة، كما شاركوا أعماله السابقة. 

وخلال شهر رمضان، ظهر نجوم المهرجانات كثيرا بينهم "شاكوش" و"كمال"، نظرا لتربعهم على الساحة، حتى أنهم بعد عرض حلقاتهم تصدروا قائمة التريندات بموقع "جوجل" فضلا عن الحديث عنهم بصفحات التواصل الاجتماعي. 

جاء ذلك، على الرغم من الأزمة التي ثارت بين نقابة المهن الموسيقية برئاسة هاني شاكر، وأصحاب المهرجانات، مطلع العام الحالي وقرر على أثرها النقيب منعهم من الغناء. 

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