"كرش ونيولوك وعضلات".. تغيرات في أشكال نجوم الرياضة بعد عودتهم للملاعب

"كرش ونيولوك وعضلات".. علامات بدت واضحة الظهور على أجسام نجوم الساحرة المستديرة، فور عودتهم للتدريبات من جديد، استعدادًا لاستئناف المنافسات الكروية، بعد توقف دام طويلا، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، في العديد من أنحاء العالم.

وتصدر اللاعبون المصريون المشهد، بظهور العضلات على أجسادهم، بينما ظهر البعض بنيولوك جديد، لذلك نرصد لكم في التقرير التالي، كيف تغيرت أشكال نجوم الرياضة، بعد عودتهم للملاعب؟

ظهور لاعبون بـ"كرش"

ظهر عدد كبير من اللاعبين بأوزان زائدة، وعلى رأسهم النجم الأوروجواياني لويس سواريز، مهاجم نادي برشلونة الإسباني، حيث ظهر اللاعب بـ"كرش"، خلال عودته لتدريبات الفريق استعدادا لبطولة الدوري الإسباني.

كما أثار الدولي الإنجليزي هاري كين، مهاجم نادي توتنهام هوتسبير، سخرية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تداول صورة له بجانب زميله الكوري الجنوبي سون، توضح ظهور "كرش" له.

ولم يسلم عملاق مانشستر سيتي من تعرض أوزان نجوم البريميرليج لزيادة الوزن، حيث ظهر البلجيكي كيفن دي بروين، نجم السيتيزنز، بوزن زائد بشكل واضح.

ظهور لاعبون بـ"عضلات"

تصدر اللاعبون المصريين المشهد في الدوريات الأوروبية الكبرى، من خلال الظهور ببنية جسمانية رائعة دون تأثر بتواجدهم في المنزل وتوقف المباريات، حيث نشر الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه، صورة عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، عقب عودته لتدريبات فريقه أستون فيلا استعدادا لاستئناف بطولة الدوري، ظهر خلالها بعضلات بطن بارزة من أسفل التيشيرت الذي يرتديه.

كما نشر مواطنه، محمد صلاح، صورة مستعرضا خلالها عضلاته، لتداولها العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة لاحتفاء نادي ليفربول عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بالصورة، معلقا: "العقل السليم في الجسم السليم".

ظهور لاعبون بـ"نيولوك جديد"

وظهر بعض اللاعبين بنيولوك جديد على رأسهم الثنائي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي، والأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة الإسباني، حيث استعاد كلا اللاعبين قصات شعر شبيهة بالتي ظهروا عليها عامي 2008 - 2009.

بينما ظهر نجمي ليفربول السنغالي ساديو ماني والبرازيلي روبيرتو فيرمينو، بشعر طويل عقب عودتهم للتدريبات.

وعلى طريقة ثنائي الريدز، ظهر نجولو كانتي، لاعب وسط تشيلسي الإنجليزي بشعر طويل، وذلك على غير المعتاد.