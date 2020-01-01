بعد تحذير جوجل من القرصنة.. كيف تحمي حسابك على مواقع التواصل الاجتماعي؟

حذرت شركة جوجل الأمريكية، من تزايد معدل الهجمات الإلكترونية وعمليات القرصنة في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

حيث أرسل خبراء الأمن في الشركة 1755 تحذيرًا في أبريل الماضي، لمستخدمين تم استهداف حساباتهم من قبل مهاجمين مدعومين من حكومات دول، في تصاعد لمحاولات القرصنة والاحتيال الإلكتروني المرتبطة بالجائحة العالمية.

كما شهدت الآونة الأخيرة تعرض الحساب الرسمي على "إنستجرام" الخاص بلاعب النادي الأهلي، عمار حمدي، للسرقة قبل أن يعلن استعادته من جديد.

لذلك نرصد لكم العديد من الطرق لتأمين حسابك جيدًا من هذه المخاطر، خلال التقرير التالي.

أوضح عبدالرحمن محمد، مبرمج مواقع في إحدى الشركات، من خلال حديثه لـ"الوطن"، أهم الخطوات التي يجب اتباعها لحماية حسابك الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي.

خطوات تأمين حسابك على فيس بوك

1- وضع كلمة مرور يصعب تخمينها.

2- عليك تفعيل وضع المصادقة الثنائية (Two Factor Authentication) عن طريق الآتي:

3- فتح الإعدادات الخاصة بحسابك على فيس بوك.

4- ثم الدخول إلى الأمان، وتسجيل الدخول.

5- يتم بعدها الذهاب إلى المصادقة الثنائية والضغط على تعديل.

6- الضغط على بدء الاستخدام، ومن ثم اختيار طريقة الأمان التي تريدها، على سبيل المثال اختيار "رسالة نصية".

7- ستصلك رسالة نصية إلى رقمك المسجل على فيس بوك، تحتوي على رقم، قم بكتابة الرقم داخل المربعات في فيس بوك، ومن ثم الضغط على التالي، ثم إكمال.

أهمية خاصية المصادقة الثنائية:

إذا تمت سرقة كلمة المرور الخاصة بك، وكانت هذه الخاصية تم تفعيلها، فلا يستطيع السارق الدخول إلى حسابك إلا عن طريق كتابة الكود المرسل إليك في رسالة نصية على الهاتف.

خطوات تأمين حسابك على تويتر

١ - الذهاب إلى المزيد، ومن ثم الإعدادات والخصوصية.

٢ - بعد ذلك تذهب إلى الحساب، ويتم اختيار الأمان بعدها، والتحقق من الدخول، وهو ما يعرف بـ (Login Verification).

٣ - الضغط على تفعيل.

٤ - كتابة كلمة المرور الخاصة بك، ثم الضغط على التالي.

٥ - يتم بعدها إرسال رقم التحقق.

٦ - تاتي خطوة كتابة الكود المرسل في رسالة نصية، وأخيرًا الضغط على التالي.

خطوات تأمين حسابك على إنستجرام

١ - الذهاب إلى الإعدادات، ومن ثم إلى الأمان.

٢ - اختيار المصادقة الثنائية.

٣ - الضغط على البدء بالاستخدام.

٤ - اختيار رسالة نصية.

٥ - كتابة الكود المرسل في رسالة نصية، ومن ثم الاستمرار.

٦ - الضغط على تم.

خطوات تأمين حسابك على جوجل أو جيميل

١ - تغيير كلمة المرور الخاصة بالبريد الإلكتروني.

٢ - الذهاب إلى الإعدادات، ومن ثم إلى الحسابات والاستيراد.

٣ - الضغط على إعدادات حسابات أخرى، وسيتم نقلك إلى صفحة جديدة.

٤ - الضغط على كلمة الأمان.

٥ - النزول إلى جزء الدخول إلى جوجل.

٦ - توجد 3 اختيارات، سنختار المصادقة الثنائية، ثم بدء الاستخدام، وكتابة رقم الهاتف، والضغط على التالي، وسيتم نقلك إلى صفحة أخرى، لكتابة كلمة المرور، للتأكد من أنك صاحب الحساب.

٧ - سيخبرك جوجل باستخدام هاتفك في فتح الجيميل.

٨ - اضغط على اختيار آخر، وهو رسالة نصية.

٩ - كتابة رقم الهاتف، والضغط على التالي.

١٠ - سيرسل لك جوجل رسالة نصية تحتوي على الكود الخاص بالتأكيد، يتم كتابته، ومن ثم التالي، والضغط على تفعيل.