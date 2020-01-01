وفاة عميد البشرية بعد صراع مع السرطان عن عمر ناهز 112 عاما

توفي، أمس الخميس، أحدث عميد للبشرية بحسب موسوعة جينيس للأرقام القياسية، بعد صراع مع مرض السرطان، حسبما جرى التداول في بريطانيا.

وتوفي بوب ويتن البالغ من العمر 112 عاما، والذي حاز لقب أكبر رجل في العالم سنا، في فبراير الماضي، بهدوء في أثناء نومه بمنزله صباح الخميس، وفقا لأسرته.

وقالت أسرة، ويتن المدرس السابق والمهندس من مقاطعة هامبشاير في وسط إنجلترا، في بيان لوكالة برس أسوسييشن البريطانية: "بأسف شديد، تعلن عائلة ويتون وفاة حبيبنا بوب ويتن.. لقد كان قدوة لنا.. كان لديه العديد من الصداقات وكان يكتب مواضيع مرتبطة بالسياسة واللاهوت والبيئة وميادين أخرى حتى وفاته، كما أنه يهتم كثيرا بالبيئة"، بحسب ما ذكرت "فرانس برس".

كان ويتن ولد في يوركشير في شمالي إنجلترا في 29 مارس 1908، وهو واحد من 7 أطفال، ولديه 3 أولاد و10 أحفاد و25 من أبناء الأحفاد، وحصل ويتن على لقب أكبر رجل في العالم سنا بعدما قام استشاري أمراض الشيخوخة في موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية روبرت يونج، بالتأكد من وثائق ولادته بعد وفاة حامل اللقب السابق الياباني شيتيتسو واتانابي في وقت سابق من هذا العام، حسبما قالت "سكاي نيوز عربية".

وحاز ويتن على اللقب على الرغم من أن الجنوبي أفريقي فريدي بلوم، قال إنه احتفل بعيد ميلاده السادس عشر بعد المئة هذا الشهر، غير أنه لم يتم التحقق من عمره بعد من لجنة "جينيس" للأرقام القياسية.