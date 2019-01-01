بعد تزايدها.. الصحة العالمية تعلق على شكاوى فقدان "الشم والتذوق"

02:35 ص | الجمعة 29 مايو 2020
مسؤولون بمنظمة الصحة العالمية - أرشيفية

مسؤولون بمنظمة الصحة العالمية - أرشيفية

كتب: (وكالات)

أخبار متعلقة

"الصحة العالمية" تعلن عن بؤرة كورونا الجديدة: الوقت لم يحن لتخفيف القيود

"الصحة العالمية" تعلن عن بؤرة كورونا الجديدة: الوقت لم يحن لتخفيف القيود

"الصحة العالمية" تحسم الجدل حول استخدام "الأسبرين" لعلاج كورونا

"الصحة العالمية" تحسم الجدل حول استخدام "الأسبرين" لعلاج كورونا

"عارض مشترك".."الصحة العالمية": كورونا يعيق مكافحة الملاريا في أفريقيا

"عارض مشترك".."الصحة العالمية": كورونا يعيق مكافحة الملاريا في أفريقيا

الصحة العالمية: قارة أفريقيا تشهد تزايداً في عدد حالات الإصابة بكورونا

الصحة العالمية: قارة أفريقيا تشهد تزايداً في عدد حالات الإصابة بكورونا

بعد تزايد فقدان حاستي "الشم والتذوق" بين عدد كبير من المصريين وربط الكثيرين ذلك بالإصابة بوباء كورونا المستجد "كوفيد-19"، حسمت منظمة الصحة العالمية الجدل الدائر، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وقال استشاري الأوبئة في منظمة الصحة العالمية، أمجد الخولي، إن هناك الكثير من الحالات المُصابة بمرض "كوفيد-19" الذي يُسببه فيروس كورونا المستجد، كان فقدان الشم والتذوق من بين أعراضه.

وأضاف الخولي "نعم هناك العديد من الحالات المصابة بـ كوفيد-19، أصيبت بفقدان الشم، لكن هذا وارد في الكثير من التهابات الجهاز التنفسي".

وأوضح الخولي، أن هناك العديد من النصائح التي يجب أن يتبعها الذين يعانون من فقدان الشم والتذوق، ومنها: العزل والغذاء الجيد مع علاج الأعراض تحت إشراف طبي.

وبشأن عودة حاسة الشم للعمل بعد العلاج، قال الخولي: "نعم تعود بعد زوال الأعراض؛ لأن فقدان الشم أو التذوق في النهاية عرض، ويعود لطبيعته بعد التعافي".

من جانبه، أكد أستاذ الباطنة بالمعهد القومي للكبد والأمراض المعدية في مصر، محمد عز العرب، لـ"الوطن"، أن فقدان الحاستين يحدث نتيجة التهابات حادة في الجهاز التنفسي العلوي، أو فقدان مؤقت نتيجة تهيج بطانة الأنف بسبب حساسية الأنف أو نزلات البرد، كما يعاني ما يقرب من 13 بالمئة من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 40 عاما، من ضعف ملحوظ في حاسة الشم.

وأضاف عز العرب، أنه لا يمكن اعتبار فقدان حاستي الشم والتذوق إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، مشيرا إلى أنه إذ صاحب فقدان حاستي الشم والتذوق سخونة شديدة استمرت لأكثر من 24 ساعة وإرهاق شديد وألم عضلي خاصة في منطقة الصدر، تكون اشتباه في الإصابة بفيروس كورونا.

وأكد أستاذ الطب الوقائي أنه "إذا كانت الإصابة بفقدان حاستي الشم والتذوق فقط دون باقي هذه الأعراض، حينها لا تكون إصابة بكورونا".

وعن الإجراءات التي يجب اتباعها عند فقدان حاسة الشم مع ارتفاع درجة الحرارة ما يعني الاشتباه بكورونا، قال: "لا بد من العزل المنزلي لمدة أسبوعين على الأقل، وتخصيص غرفة خاصة منفردة جيدة التهوية، واستخدام الكمامة حال الخروج من الغرفة، ووضع الطعام له على منضدة أمام باب الغرفة".

الأكثر قراءة

هل حبيبة "أحمد داش" في مسلسل البرنس هي طفلة فيلم "اللمبي"؟

هل حبيبة "أحمد داش" في مسلسل البرنس هي طفلة فيلم "اللمبي"؟

رواد السوشيال ميديا يتداولون صورة لطفلة فيلم اللمبي ويربطون بينها وبين الفنانة للا فضة التي ظهرت في مسلسل البرنس
كيف تعالج نفسك من فيروس كورونا منزليا؟

كيف تعالج نفسك من فيروس كورونا منزليا؟

أدوية يمكن استخدامها عند الاشتباه او الاصابة فيروس كورونا في المنزل
صدمة للعلماء: مفاجأة "غير سارة" حتى بعد التوصل للقاح كورونا

صدمة للعلماء: مفاجأة "غير سارة" حتى بعد التوصل للقاح كورونا

رغم أنّ تطوير لقاح ضد "كوفيد 19" يعد طوق نجاة العالم الوحيد من فيروس كورونا المستجد حتى الآن، فإنّ استطلاعا للرأي جرى في الولايات المتحدة جاء بنتائج مفاجئة وغير
تحذير.. كورونا قد يحوّل الفئران إلى "آكلي لحوم بشر"

تحذير.. كورونا قد يحوّل الفئران إلى "آكلي لحوم بشر"

"إغلاق وعزل وتباعد اجتماعي".. قواعد صارمة طبّقتها بعض الدول للوقاية من فيروس كورونا المستجد ومكافحة انتشاره، ورغم أنّ الأمر تسبب في انحسار الإصابات في عدد من ال
دراسة جديدة تكشف درجات الحرارة الأنسب لانتشار فيروس كورونا

دراسة جديدة تكشف درجات الحرارة الأنسب لانتشار فيروس كورونا

اكتشفت دراسة جديدة أن فيروس كورونا التاجي المستجد من المرجح أن ينتشر في الأماكن ذات درجات حرارة الهواء التي تتراوح بين 5 و15 درجة مئوية، إذ قال باحثون صينيون إن