راحت عليها نومة.. طفلة "هالة حبيبتي" تكشف كواليس مشاركتها بالمسرحية

تلقائيتها وعفويتها الشديدتان خلال أحد اللقاءات التليفزيونية النادرة مع الإعلامي الكبير مفيد فوزي، تسببا في تصدر صورتها على مواقع التواصل الاجتماعي مرة أخرى، بعد غياب أكثر من 20 عامًا، لتتذكر الجماهير الطفلة هند حسني، إحدى بطلات مسرحية "هالة حبيبتي" عام 1985 أمام الراحل فؤاد المهندس، والتي جسدت خلالها دور الطفلة "رقم 5".

"اتعلمت حاجات كتير أوي، اتعلمت الرقص والغنا".. بهذه العبارة لاقى فيديو لقاء الطفلة هند حسني والإعلامي مفيد فوزي، انتشارًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، فضلًا عن ظهور الطفلة بعفوية كبيرة أثناء الحديث وهي منشغلة بتناول بعض الحلوى.

تواصلت "الوطن" مع هند حسني (41 عامًا)، صاحبة الفيديو النادر، التي استعادت العديد من الذكريات الخاصة بها، خلال تصوير هذا اللقاء، فضلًا عن المواقف الشخصية التي جمعتها بنخبة كبيرة من فنانين وفنانات السينما والدراما المصرية.

جاءت بدايات هند التمثيلية، من خلال اكتشاف المخرج الراحل السيد راضي لها عن طريق الصدفة، "السيد راضي كان ساكن جنب عمتي، وشافني وأنا بلعب تحت البيت، وكان وقتها بيحضر لمسرحية مصنع الشوكولاتة، وعملت اختبارات تصوير واتقبلت، بعدها فؤاد المهندس شافني، واخترني أمثل معاه في هالة حبيبتي".

بعد النجاح الكبير وحضورها المميز الذي حققته الطفلة هند حسني بالمسرحيتين، شاركت في عدد من الأفلام السينمائية والسهرات والمسلسلات التليفزيونية، والتي من بينها: "قفص الحريم" أمام الفنانين شريهان وعزت العلايلي، و"المطاردة الأخيرة" أمام عزت العلايلي وليلى علوي، و"الستات" أمام محمود ياسين وفيفي عبده وعبلة كامل.

وعن استعادتها لذكريات الفيديو المنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تقول هند: "أنا اتبسطت جدًا ومبقتش مصدقة ردود الأفعال دي، وفرحتي كانت كبيرة أوي إن الناس لسه فاكراني، ووقت التصوير كانت عندي 4 سنين ونص، كان اللقاء خلال كواليس مسرحية هالة حبيبتي".

أما عن عفويتها الشديدة وجملتها "تاخد واحدة؟"، تقول الفنانة: "مش عارفة ولا فاكرة أنا قولت ليه كده، وتقريبًا كنت باكل بوزو وإحنا بنصور، ومكنتش مرتبة لأي كلام أنا بقوله عن أي حد من الفنانين".

في طفولتها، جمعت هند حسني العديد من المواقف التي لن تنساها بينها وبين كبار الفنانين، والتي تتذكر منها بشكل خاص، التي جاءت بينها وبين الفنان الراحل فؤاد المهندس خلال تصوير "هالة حبيبتي"، "كنا مسافرين إسكندرية في عرض من عروض المسرحية، ولفينا كتير عشان كنا بنشتري حاجات، وجيت وقت العرض المفروض في أول ظهور ليا بمثل إني نايمة على سرير وأستاذة سناء يونس كانت بتنادي بتقول رقم 5 فين وأنا بصحى وبرد عليها، لكن أنا مردتش ونمت بجد محستش بنفسي".

واستكملت: "سناء يونس فضلت تنادي لأكتر من مرة وأنا مبردش، وأستاذ فؤاد كان دايما بيقف ورا الكواليس هو ومامتي، واتخضوا وقلقوا عليا، راح فؤاد المهندس قال اقفلوا الستارة عشان يطمنوا عليا، وقبل ما تتقفل في واحد من العمال بالمكان كان في إيده عصاية طويلة راح لامسني بيها عشان يصحيني، روحت صحيت فجأة، وقومت كملت الحوار عادي، والجمهور سقف".

موقف مميز آخر لن تنساه الفنانة، "جتلي الحصبة وأنا بصور مسلسل قفص الحريم مع الفنانة شريهان، واتخضت عليا جامد، راحت بعتالي سلسلة دهب فيها آية الكرسي عشان تحميني من الحسد".