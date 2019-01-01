"السيطرة على الأمراض": نصف نتائج اختبار الأجسام المضادة لكورونا مضللة

حذر مركز مكافحة الأمراض والوقاية "cdc" الأمريكي، من أن اختبارات الأجسام المضادة لفيروس كورونا المستجد خاطئة حتى نصف الوقت، وقد تضلل الناس إلى الاعتقاد بأن لديهم مناعة.

وأوضح مركز السيطرة على الأمراض، أن اختبار الأجسام المضادة ليس دقيقًا بما يكفي لاستخدامه في أي قرارات لصنع السياسة، حتى مع خصوصية الاختبار العالية، لأن الاختبار سيحدد دائمًا عددًا معينًا من النتائج الإيجابية الكاذبة، ويمكن أن يؤدي لعدد أقل من النتائج الإيجابية الحقيقية لمقارنتها إلى التخلص من الإحصاءات بهامش كبير، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وحث المركز على توخي الحذر في نتائج الاختبار، لأن العديد من الإيجابيات الكاذبة يمكن أن تدفع الناس إلى الاعتقاد بأن لديهم حصانة ضد الفيروس التاجي والتصرف وفقًا لذلك، وقد يضيف مقدمو الرعاية الصحية اختبار المرضى مرتين على الأقل لإعطاء قراءة أكثر دقة.

وتعتبر دراسات الأجسام المضادة، والمعروفة أيضًا باسم أبحاث الانتشار المصلي، بالغة الأهمية لفهم مكان انتشار المرض ويمكن أن تساعد في توجيه القرارات بشأن القيود اللازمة لاحتواء المرض، ويوجد حاليًا مستوى مرتفع من عدم الدقة في الاختبار بسبب عدم انتشار الفيروس بين السكان وإصابة البعض فقط.

وإذا كانت العدوى قد أثرت على عدد قليل فقط من الأشخاص الذين تم اختبارهم، فسيكون لها هامش خطأ كبير، كما توضح مراكز السيطرة على الأمراض، وهذا يعني أنه حتى الاختبار بأكثر من 90 في المائة من الدقة يمكن أن يغيب عن نصف الحالات إذا أصيب خمسة في المائة فقط من السكان.

وفي معظم أنحاء البلاد، بما في ذلك المناطق التي تأثرت بشدة، من المتوقع أن يكون انتشار الأجسام المضادة لفيروس كورونا المستجد منخفضًا، ويتراوح من أقل من 5٪ إلى 25٪ ، لذا فإن الاختبار في هذه المرحلة قد يؤدي إلى نسبيًا المزيد من النتائج الإيجابية الكاذبة وقلة النتائج السلبية الكاذبة.

على سبيل المثال، في مجتمع يبلغ معدل انتشار الفيروس التاجي فيه 5٪، فإن اختبارًا بحساسية 90٪ ونوعية 95٪ سيعطي قيمة تنبؤية إيجابية بنسبة 49٪. وبعبارة أخرى، فإن أقل من نصف تلك الاختبارات الإيجابية سيكون لديها أجسام مضادة حقًا، في حين أن النصف الأخر هو اختبار إيجابي كاذب وغير صحيح.

وأكد مركز السيطرة على الأمراض، أنه من الأفضل استخدام الاختبارات ذات الدقة العالية حيث يشتبه الأطباء في وجود العديد من الحالات، إذ أن الدقة الوظيفية للاختبار لا تتجاوز 50٪.

وتُستخدم اختبارات الأجسام المضادة لمحاولة تحديد ما إذا كان الشخص مصابًا بالفيروس التاجي أو قد تعافى منذ ذلك الحين، وهو يختلف عن الاختبار الفيروسي ، الذي يتم إجراؤه في الغالب عن طريق المسحات الأنفية، ما يشير إلى ما إذا كان الشخص المصاب بنشاط بفيروس كورونا.

وذكر مركز السيطرة على الأمراض أن انتشار تلك الاختبارات الإيجابية للأجسام المضادة بين عامة السكان يتراوح بين 5 و 25 ، مع ارتفاع الأرقام القادمة من المناطق ذات التفشي الموضعي، ويشير الاختبار الإيجابي إلى أن الفرد أنتج أجسامًا مضادة للعدوى السابقة.

ويهدف الاختبار الفيروسي (المسحة) إلى فهم عدد الأشخاص المصابين ، بينما اختبار الأجسام المضادة يشبه النظر في مرآة الرؤية الخلفية، إذ يوضح ما إذا كان الشخص أصيب بالفيروس التاجي وتعافى منه أم لا.

ولا يخبرنا اختبار الأجسام المضادة بشكل قاطع ما إذا كانت هذه الأجسام المضادة ستحمي هذا الشخص من الإصابة مرة أخرى، ولكن وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض، يبدو أن تكرار الإصابة بالفيروس التاجي هو أمر غير شائع، ما يعني أن وجود أجسام مضادة يشير إلى منح الشخص مناعة قصيرة المدى ضد الإصابة بالفيروس مرة أخرى.

ونصح مركز السيطرة على الأمراض، بعدم استخدام نتائج اختبارات الأجسام المضادة لاتخاذ قرارات بشأن تجميع الأشخاص المقيمين في أماكن التجمع أو قبولهم فيها، مثل المدارس أو المهاجع أو المرافق الإصلاحية، أو بإعادة الأشخاص إلى العمل.

كما حذر من أن اختبار الأجسام المضادة الإيجابية لا ينبغي أن تعني الحماية من العدوى في المستقبل، ولا تحدد حالة المناعة لدى الأفراد حتى يتم إثبات وجود ومتانة ومدة حصانة الفيروس التاجي.

وأعلن مركز السيطرة على الأمراض في وقت سابق من هذا الشهر أنه يخطط لإجراء دراسة على مستوى البلاد لما يصل إلى 325000 شخص لتتبع كيفية انتشار الفيروس التاجي الجديد في جميع أنحاء البلاد في العام المقبل وما بعده.

وقال الدكتور مايكل بوش، مدير معهد البحوث الحيوية غير الربحي، إن دراسة مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها ، المتوقع إطلاقها في يونيو أو يوليو، ستختبر عينات من المتبرعين بالدم في 25 منطقة حضرية للأجسام المضادة التي تم إنشاؤها عندما يحارب الجهاز المناعي الفيروس التاجي.