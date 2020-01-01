كفيف يُحيي ليالى "الحظر" بمقطوعات على "الأورج"

يهوى العزف على آلة «الأورج» منذ أن كان فى الخامسة من عمره، فهى متعته الوحيدة التى تُنسيه فقد البصر، فيطلق لمشاعره العنان، ويبدأ فى وصلة عزف تثير استحسان من حوله، ليقرر مؤخراً استغلال فترة الحظر فى تنمية موهبته، وتقديم حفلات موسيقية من داخل غرفته على الإنترنت. محمد عبدالله، 18 عاماً، أحد أشهر عازفى «الأورج» بمحافظة الإسماعيلية، حيث يقوم بعزف مقطوعات موسيقية مختلفة فى بيته، تتنوع بين اللونين الكلاسيكى والشعبى.

لم يخضع «محمد» لدروس موسيقية لتقوية موهبته بالعزف على آلة «الأورج»، إنما اعتمد على نفسه، وعزف مقطوعات موسيقية صعبة لنجوم الغناء مثل أم كلثوم، وعبدالحليم حافظ، وأحياناً يقوم بتأليف مقطوعات موسيقية خاصة به، وتقديمها إلى جمهوره عبر الإنترنت.

يحرص «محمد» على تدريب نفسه يومياً، لتطوير موهبته، وتقديم أفضل المقطوعات الموسيقية: «نفسى أبقى عازف كبير ومشهور»، كما يشترك فى بعض المسابقات الموسيقية التى تدشنها مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، فضلاً عن إحياء حفلات تنظمها بعض المراكز الموسيقية بمحافظة الإسماعيلية: «أكتر حاجة بتخرّجنى من حالة الملل أو الحزن هى العزف، بقفل على نفسى باب الأوضة، وأفضل أعزف على الأورج لحد ما أحس براحة نفسية كبيرة».