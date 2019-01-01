بسبب كورونا.. "جوجل" تحذر من تزايد معدل الهجمات والقرصنة الإلكترونية

كشفت شركة جوجل الأمريكية عن تزايد الهجمات الإلكترونية وعمليات القرصنة في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأرسل خبراء الأمن في جوجل 1755 تحذيرًا في أبريل الماضي، لمستخدمين تم استهداف حساباتهم من قبل مهاجمين مدعومين من حكومات دول، في تصاعد لمحاولات القرصنة والاحتيال الإلكتروني المرتبطة بجائحة كورونا.

ولاحظت مجموعة تحليل التهديدات في جوجل نشاطًا جديدًا من شركات معظمها في الهند تعرض تنفيذ عمليات تسلل إلكتروني، بإنشاء حسابات تنتحل صفة منظمة الصحة العالمية، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" نقلًا عن "رويترز".

وأضافت الشركة أن هذه الحسابات استهدفت في الأغلب قادة أعمال في قطاع الخدمات المالية وتقديم الاستشارات ومؤسسات الرعاية الصحية في الكثير من الدول.

وكان من بين الدول المستهدفة، الولايات المتحدة وسلوفينيا وكندا والهند والبحرين وقبرص وبريطانيا.

وقالت الشركة الأمريكية إنها ترصد باستمرار هجمات متسللين على المتخصصين في الطب والرعاية الصحية، بما في ذلك موظفون لدى منظمة الصحة العالمية.

وتتعرض المنظمة وغيرها من الهيئات التي تمثل محور الجهود العالمية لاحتواء الفيروس، لهجمات رقمية مكثفة ومستمرة من قراصنة يسعون إلى معلومات عن الجائحة.

وأضافت جوجل في بيان لها: "أزلنا منذ مارس الماضي أكثر من ألف قناة على يوتيوب نعتقد أنها جزء من حملة كبيرة، وكانت تتصرف بطريقة منسقة".