بروتوكولات علاج "كورونا" من المستشفيات إلى الصفحات: كارثة

«بما أن الحالات بتزيد، وداخلين على مرحلة خطرة، قررنا ننشر بروتوكول علاج الكورونا المتبع فى المستشفيات.. وصّلها لكل واحد مش قادر يروح مستشفى، ومضطر يتعالج فى البيت»، إحدى الرسائل المتداولة بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعى، ومرفق بها صور من بروتوكولات العلاج المتبعة فى مستشفيات العزل، ما حذر منه الأطباء، مشددين على ضرورة استشارة الطبيب المختص قبل اللجوء لها.

تداعيات صحية وخيمة قد تترتب على تناول المواطنين للأدوية الموجودة فى بروتوكولات علاج كورونا، من تلقاء أنفسهم، وفقاً للدكتور أحمد البرعى، مدير مستشفى كفر الزيات العام، المخصص للحجر الصحى، موضحاً أن الأسلم هو توجه المريض إلى مستشفى الحميات، وإجراء التحاليل والأشعات اللازمة، وفى حال ثبوت إصابته بفيروس كورونا يُعطى له بروتوكول العلاج المناسب لحالته، فالعلاج ليس موحداً لجميع المرضى، إنما يختلف من حالة لأخرى فى الأنواع والجرعات والمدد الزمنية.

«الأدوية الموجودة فى بروتوكولات العلاج لها آثار جانبية سيئة، إذا لم تتناسب مع حالة المريض، فبعضها يؤثر على مرضى القلب أو السكر، وبالتالى الجهة الوحيدة المصرح لها وضع بروتوكول العلاج هى مستشفيات الحميات، ونحن كمستشفى عزل نطبقه على المريض»، يقولها «البرعى»، متسائلاً: ما فائدة علاج مريض من الكورونا، والتسبب له فى كارثة؟

بروتوكولات العلاج المطبقة داخل مستشفيات العزل تتغير، فيلغى بعضها، ويتم تحديث أخرى، بناء على اعتبارات عديدة، وفقاً للدكتور إبراهيم محمد الدسوقى، إخصائى النساء والتوليد بأحد مستشفيات العزل، وبالتالى يجب ألا يأخذها المريض من تلقاء نفسه.

«هيدروكسى كلوروكين من الأدوية التى تساعد فى علاج الملاريا، وذكرت الأبحاث أنه يساعد فى علاج فيروس كورونا المستجد، وكان موجوداً ضمن بروتوكولات العلاج، لكن ثبت أنه يؤدى إلى توقف مفاجئ لعضلة القلب، فتم إلغاؤه، أى إن الطبيب المختص وحده المصرح له وضع بروتوكول العلاج للمريض، بناء على وضعه الصحى».

وأضاف «إبراهيم» أن الأدوية التى تعطى لمريض الفيروس المستجد مجرد اجتهادات مبدئية، تقلل من الأعراض، وترفع المناعة، وذلك بناء على تشخيص الطبيب لحالة المريض، لكنها ليست علاجاً للفيروس نفسه، وبالتالى لا جدوى من أن يأخذها المريض من تلقاء نفسه، باعتبارها علاجاً للكورونا.