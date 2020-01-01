كحول وجوانتى وبالطو.. نصيحة من صيدلانية على "كب كيك"

10:02 ص | الجمعة 29 مايو 2020
توعية على قوالب «كب كيك»

توعية على قوالب «كب كيك»

كتب: جهاد مرسى

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التوعية بطرق الوقاية من عدوى فيروس كورونا ليست حكراً على الحملات الإعلانية والمنشورات الطبية، فقد تصل للمواطنين بصورة أسرع، من خلال طرق بسيطة أكثر جذباً، من بينها تصميمات الحلوى، الفكرة التى فطنت إليها «إسراء»، بإعداد «كب كيك» وتزيينه بأشكال طرق مكافحة العدوى.

كون إسراء أحمد سيد صيدلانية، وتخصصت فى إعداد الحلوى، ربما حمّسها لفكرتها، حيث شعرت بمسئولية تجاه مجتمعها، ورغبة فى حث المواطنين على الالتزام بالطرق الوقائية: «كان نفسى أوصّل الرسالة للجميع، وأولهم أهلى، بضرورة اتباع التعليمات الوقائية، فصممت الكب كيك بشكل جذاب، ونشرت الصور على صفحتى بموقع فيس بوك وصفحات أخرى تحظى بمشاهدة عالية».

«غسل اليدين، رش الكحول، ارتداء القفازات، ونوعان من الكمامات؛ العادية وN95»، رسائل قامت «إسراء» بتوصيلها للزبائن من خلال الحلوى، خاصة الأطفال الأكثر إقبالاً على تناول «الكب كيك» وشغفاً بالرسوم والأشكال الموجودة عليه.

ولم تغفل «إسراء» بطل المشهد «الأطباء» فى رسالتها، برسمهم أيضاً على الحلوى، وتوجيه الشكر لهم بعبارة «شكراً للأبطال»، كما كتبت كلمات لحث المواطنين على البقاء فى البيت.

٤٠٠ جنيه، سعر علبة الحلوى، المكونة من ١٢ قطعة، بحسب «إسراء»، بما يتناسب مع مكوناتها والتفاصيل الدقيقة المتبعة لتخرج بشكلها النهائى، وتشترط على الزبون الاتفاق على «الأوردر» قبله بأسبوع، حتى تتمكن من إعداده، خاصة أنها تعتمد على نفسها فى جميع التفاصيل، وتعد الحلوى فى بيتها. اقتحمت «إسراء» مجال إعداد الحلوى منذ عام تقريباً، وطورت من إمكانياتها وأدواتها من خلال مشاهدة الفيديوهات الموجودة على موقع «يوتيوب»، وتتمنى أن تستمر فى إعداد حلوى مميزة، تحظى بقبول الزبائن.

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