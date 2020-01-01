لوجبة "ديليفري" آمنة: ارمي العبوة اغسل إيديك.. سخّن الأكل في الفرن

فى ظل انتشار فيروس كورونا، انتاب كثيراً من المواطنين الخوف من الإصابة بالفيروس عند تناول الوجبات السريعة والجاهزة من المطاعم المختلفة، ما نفاه تماماً أطباء مكافحة العدوى والفيروسات، موضحين أن الأطعمة لا تنقل الفيروس، وأنه يجب فقط الحذر عند التعامل مع فرد الديليفرى. الدكتورة عايدة عبدالمحسن، أستاذ ورئيس وحدة مكافحة العدوى بالمركز القومى للبحوث، توضح أن فيروس كورونا لا ينتقل عن طريق الطعام المطهى: «ممكن بس يكون موجود على الأسطح زى الأكياس وعبوات الأكل، لذلك يفضل التخلص منها فوراً، ووضع الأطعمة فى الأوانى والأطباق الموجودة بالمنزل».

وتقترح أستاذ مكافحة العدوى تسخين الطعام فى الفرن أو الميكرويف، حتى يتعرض لدرجات حرارة عالية، لضمان سلامة الطعام بشكل أكبر. وتتفق معها الدكتورة دينا محمد عرفان، أستاذ مساعد الميكروبيولوجى الطبية والمناعة، واستشارى مكافحة العدوى، موضحة أن الطعام لا يحمل فيروس كورونا، ولا توجد أى مشكلة فى الحصول على الأكل عن طريق «الديليفرى» من المطاعم: «المشكلة تكمن فى الشخص المسئول عن توصيل الأكل للبيت، وبالتالى يجب التخلص من الأكياس فوراً بعد الحصول على الطعام، بالإضافة إلى تطهير العبوات».

وتُقدّم استشارى مكافحة العدوى بعض النصائح عند التعامل مع فرد «الديليفرى»، أهمها الحرص على المسافة الآمنة معه أو ارتداء الكمامة حال الاقتراب منه نقل الطعام فى أطباق خاصة داخل المنزل، وغسل اليدين جيداً بعد التعامل معه لمدة لا تقل عن 20 ثانية: «ولزيادة الأمان وضع الأكل فى الفرن أو الميكرويف لفترة»، متمنية أن يلتزم المواطنون بذلك فى التعامل مع جميع الأمور، وليس الطعام فقط.