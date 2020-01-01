"القوصية" أحلى بوجه "المنسي"

فى أحد شوارع مدينة القوصية بمحافظة أسيوط، قرر أحمد فتحى، الطالب بالفرقة الرابعة قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة أسيوط، تخليد ذكرى الشهيد أحمد المنسى بطريقته الخاصة، من خلال رسم وجهه مبتسماً على أحد الجدران.

إعجاب «أحمد» بشجاعة وبطولات أحمد المنسى كان دافعاً لقيامه بالعمل الفنى، بعد أن تعرَّف على سيرته الذاتية وقصة استشهاده من خلال متابعة مسلسل «الاختيار»، بطولة الفنان أمير كرارة، مقرراً ترجمة مشاعره فى لوحة فنية تزيِّن أحد شوارع مدينة القوصية، المتفرع من شارع مدرسة التجارة والمجاور لمحل سكنه.

18 ساعة استغرقها «أحمد» لعمل لوحة الشهيد البطل، باستخدام ألوان البلاستيك، وبمساعدة صديقه محمود عواض، ابن مدينة القوصية، وعضو فريق «أستيكة»، الذى قام بتشكيله، ويضم عدداً من الشباب الموهوبين فى الرسم، كاشفاً عن اتجاهه إلى تكرار التجربة، ورسم الشهيد المنسى وشخصيات أخرى فى مختلف المجالات على جدران شوارع المدينة، كمحاولة لإبراز النماذج الإيجابية والشخصيات المشرفة فى المجتمع.