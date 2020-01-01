من أجل بشرة صحية وقلب قوي.. تناول هذه الأطعمة الغنية بفيتامين "إي"

07:32 ص | الجمعة 29 مايو 2020
المكسرات

المكسرات

كتب: (وكالات)

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الحصول على بشرة صحية أكثر شباباً، أمر يهم قطاع كبير ويمكن التمتع به من الاعتماد على فيتامين "إي" (E) في العلاجات الموضعية أو تناوله من خلال الأطعمة والأغذية لتقليل علامات الشيخوخة والحفاظ على بشرة أكثر شبابا وتألقاً، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" نقلا عن تقرير نشره موقع "تايمز ناو نيوز".

ويصنف فيتامين "إي" (E) كأحد المكونات الأكثر شيوعاً في منتجات العناية بالبشرة ومستحضرات التجميل.

كما أن فيتامين "إي" يلعب دورا مضادا للأكسدة مما يعني أنه يساعد على تقليل نشاط الجذور الحرة والحد من آثارها الضارة على الخلايا، ويمكن أن يساعد ذلك في الحفاظ على صحة الجلد وتقليل خطر تلف الخلايا وإصابتها بالشيخوخة. 

ويسهم فيتامين "إي" في الحد من الأثر الضار للأشعة فوق البنفسجية على الجلد، ويشار إلى أن فيتامين "إي" له أثر مادة "الريتينول" في معظم مستحضرات التجميل، مما يعني أنه يساعد في تجديد الخلايا وتقليل علامات الشيخوخة.

ويعتبر التعرض للأشعة فوق البنفسجية، وتقدم العمر عاملان يسهمان في تقليل مستويات فيتامين "إي" في الجسم، لذا من الضروري تناول الأطعمة الغنية به للحصول على بشرة صحية متألقة، ومنها:

السلمون والمأكولات البحرية الأخرى

تعتبر الأسماك الدهنية مثل السلمون مصدراً غنياً بفيتامين "إي"، ومن المعروف أن استهلاك الأسماك الدهنية يمنحك صحة جيدة للقلب.

الخضراوات الورقية

البروكلي والسبانخ وغيرها من الخضروات الورقية هي مصدر غني جداً بالعديد من العناصر الغذائية بما في ذلك فيتامين E، ويجب أن تكون الخضار الخضراء جزءا من النظام الغذائي للجميع بغض النظر عن العمر.

المكسرات والبذور

المكسرات والبذور تشكل وجبة خفيفة رائعة وتساعد على فقدان الوزن الزائد، وكذلك تشكل مصدراً رائعاً لفيتامين "إي".

الزيوت النباتية

يجب أيضاً إضافة الزيوت النباتية إلى طعامك للحصول على جرعة من فيتامين "إي"، ويجب أن تحاول طهي طعامك في زيوت صحية مثل زيت الزيتون وزيت عباد الشمس وما إلى ذلك. 

 

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