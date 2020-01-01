محمد هنيدي يطالب ساويرس بشراء تويتر.. ورجل الأعمال: "بيخسر"

04:53 م | الخميس 28 مايو 2020
تويتر

تويتر

كتب: فادية إيهاب

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مازح الفنان محمد هنيدي، رجل الأعمال نجيب ساويرس، وطالبه بشراء شركة تويتر، إلا أن الأخير رد عليه بالرفض.

وجاء تعليق "هنيدي" على تغريدة لـ"ساويرس"، يرد فيها على أحد متابعيه، كتب فيها: "خليك انت كده قاعد علي تويتر ليل ونهار، لا شغلة ولا مشغلة، شوفلك شغلانة يا أبو عمو تاكل منها عيش"؛ ليرد عليه نجيب: "بدور". 

وتدخل "هنيدي" بسخريته المعهودة على توتير، وطالب ساويرس، بشراء تويتر، وكتب له "اشتري تويتر"؛ ليرد الأخير قائلا: "بيخسر".

وعادة ما يتبادل هنيدي وساويرس، الحديث والنكات عبر تويتر. 

ومنذ أيام، كشف رجل الأعمال نجيب ساويرس، تفاصيل إصابة شقيقه، بفيروس كورونا، وتعافيه منه، خلال حواره مع قناة "روسيا اليوم".

وقال: "كان متجهًا إلى سويسرا لإجراء جراحة، وعندما كُشف عليه، أظهرت الفحوصات أنه مصاب بفيروس كورونا، بعدها تماثل للشفاء، بعد الحصول على دواء ريميديسيفير".

وأضاف: "ولو مكنش حصل على الدواء، كان هيخف في 10 أيام، لكنه نقل العدوى لابنه وفي النهاية تعافى". 

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