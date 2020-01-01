من الكبار للأطفال.. كم يستغرق وقت الشفاء من فيروس كورونا؟

يسعى العلماء لمعرفة المزيد عن طرق منع انتشار فيروس كورونا، ومن هذه الطرق تحديد الوقت اللازم للشفاء من الإصابة.

وفي وقت سابق تم تقدير وقت الشفاء من الإصابة بـ 14 يوماً في بداية الجائحة، لكن في ظل احتياج عدد غير قليل من المرضى إلى رعاية طبية، يتجدد السؤال: كم يستغرق وقت الشفاء من عدوى كورونا؟

يستغرق وقت ظهور أعراض الإصابة بكورونا وفقاً لجامعة جون هوبكنز، 5 أيام لكنها قد تتأخر عن ذلك أو تظهر بعد 3 أيام لدى البعض. فإذا ظهرت الأعراض ينبغي على المصاب عزل نفسه ذاتياً لمدة 14 يوماً من وقت رصد الأعراض، فإذا كانت الأعراض شديدة يلجأ لطلب الرعاية الطبية، بحسب موقع "24".

ويمتد وقت الشفاء لمن يعانون من حالات تنفسية أو من السكري أو مشاكل القلب بين 3 و6 أسابيع.

وتبلغ فترة العدوى بحسب منظمة الصحة العالمية 14 يوماً، لكن من الأفضل أن يستمر العزل أسبوعاً إضافياً بعد مرور الحد الأدنى، لضمان خلو الجسم تماماً من الميكروب.

أما بالنسبة لمن تظهر عليهم درجة شديدة من الأعراض فقط تتفاقم في اليوم الـ 17، ويستغرق الشفاء من المرض ومضاعفاته في هذه الحالة عدة أسابيع.

وقد أظهرت حقائق جديدة عن الفيروس أن فترة إصابة الأطفال بالمرض هي 14 يوماً مثل البالغين، وأن 90 بالمائة منهم لا يشكون من أعراض شديدة.

والأعراض هي: السعال الجاف، والتهاب الحلق، وآلام العضلات، وضيق التنفس، وارتفاع الحرارة.