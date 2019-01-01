"تعزز المناعة".. كيف نحصل على فيتامين "سي" و"د" من الأطعمة الطبيعية؟

06:11 م | الخميس 28 مايو 2020
فيتامين سي

فيتامين سي

كتب: فادية إيهاب

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"سي، د".. من الفيتامينات التي تحظى باهتمام مؤخرا مع انتشار فيروس كورونا المستجد، نظرا لارتباطها بتقوية مناعة الجسم، مما جعل البعض ينصح بالحصول عليها من الأطعمة أو المكملات الغذائية. 

ويعد فيتامين "سي" من العناصر الغذائية الحيوية التي تعزز المناعة وتلعب دورًا في نمو جميع أنسجة الجسم وتطويرها وإصلاحها، فيما يساعد فيتامين "د" على علاج الضغط والسكر وحساسية الصدر.

وفي السطور التالية، نوضح كيف يمكن الحصول على فيتامين "سي" و"د" من الأطعمة الطبيعية، وفقا لموقع "health line".

أولا: فيتامين سي 

يمكن الحصول على فيتامين سي من الفواكه والخضراوات، مثل: 

- الجوافة 

- الفلفل الأحمر

- الخضراوات الورقية 

- الموالح كالبرتقال واليوسفي والليمون

- الرمان 

- الكيوي 

ثانيا: فيتامين "د"

يمكن الحصول على فيتامين "د " بطريقة طبيعية ومجانية من خلال الجلوس لمدة 20 دقيقة في الشمس، أما بالنسبة للأطعمة فيمكن من خلال تناول:

- السلمون والجمبري وسمك السردين 

- بذور الكتان 

- الفطر

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