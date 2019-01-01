في ظل أزمة كورونا.. 10 فوائد مذهلة لليانسون

02:05 م | الخميس 28 مايو 2020
اليانسون

اليانسون

كتب: فادية إيهاب

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"مشروبات ساخنة وسوائل".. نصيحة متداولة بشأن التعامل مع نزلات البرد، فضلا عن الوقاية من فيروس كورونا المستجد، وعلى رأسها اليانسون، تلك العشبة المستخدمة منذ قدم الأزل في عالم الطب والأعشاب. 

ولمشروب اليانسون، فوائد عدة تعود بالنفع على صحة الإنسان، والتي نوضح بعضها في السطور التالية، بحسب ما ذكر موقع "health line".

يعزز الجهاز الهضمي 

يعد مشروب اليانسون مفيدا للجهاز الهضمي، سواء في تعزيز عملية الهضم وتليين المعدة، أو معالجة الإمساك.

كما يساعد في علاج عسر الهضم والتخلص من نفخة البطن.

تعزيز الشهية 

تناول اليانسون معزز للشهية عن طريق تحفيزه لإفراز الإنزيمات الهاضمة في المعدة. 

مفيد لصحة الجهاز التنفسي 

يعد مشروب اليانسون مساعدا في علاج الربو والمشاكل التنفسية المختلفة، وعلاج التهابات الشعب الهوائية، فله تأثيرات مضادة لنزلات البرد والبلغم والسعال.

مضاد للالتهابات والروماتيزم

وجدت لليانسون خصائص مضادة للالتهابات المختلفة في الجسم وخاصة التهاب المفاصل وآلام الروماتيزم عن طريق تنشيط الدورة الدموية.

معالجة التشنجات والتقلصات

تناول اليانسون في بعض الحالات الصحية مثل القولون العصبي أو السعال والتي ينتج عنها الإصابة بتشنجات وتقلصات، يساعد في تخفيف هذه الأعراض، كونه يعمل على استرخاء العضلات والأعصاب والأوعية الدموية.

تسكين الألم والمساعدة على الاسترخاء

ولليانسون خصائص مسكنة ومهدئة للأعصاب تقلل التوتر والقلق وأي آلام عصبية، كما يحارب الاكتئاب والإجهاد والغضب.

علاج اضطرابات النوم

نتيجة للآثار المهدئة والمسكنة التي يحملها اليانسون ودوره في المساعدة على الاسترخاء فإنه يعتبر معالجا لمشاكل واضطرابات النوم، ومساعدا في علاج الأرق.

يوازن مستوى السكر في الدم 

تشير بعض الأبحاث إلى أن الأنيثول، المكون النشط في بذور اليانسون، قد يبقي مستويات السكر في الدم تحت السيطرة عند اتباع بنظام غذائي صحي.

يمنع نمو الفطريات والبكتيريا

تظهر دراسات أن بذور اليانسون ومكوناته قد تقلل من نمو سلالات معينة من الفطريات والبكتيريا. 

غني بالمعادن 

بذور اليانسون منخفضة السعرات الحرارية ولكنها تحتوي على كمية جيدة من العديد من المعادن المهمة، بما في ذلك الحديد والمنجنيز والكالسيوم. 

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