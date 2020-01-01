تصل إلى 2.25 مليون جنيه سنويا.. قيمة رواتب رواد الفضاء في ناسا

ليس من السهل أن تصبح رائد فضاء في ناسا أو سبيس إكس، لأنه يجب أن يكون المتقدمون مواطنين أمريكيين، وحاصلون على شهادة جامعية معتمدة في العلوم أو الهندسة أو الرياضيات، ولديهم 3 سنوات من الخبرة المهنية، أو 1000 ساعة في قيادة طائرة نفاثة، كما يحتاجون أيضًا إلى أن يكونوا مجهزين بمهارات متخصصة.

وعليهم أيضًا أن يجتازوا عملية اختيار قاسية، أصعب بنحو 74 مرة من الالتحاق بجامعة هارفارد، إذ تختار وكالة ناسا فئة رواد فضاء جديدة مرة كل عامين، وآخر إحصائية صدرت كانت قبول 12 من أصل 18300 متقدم في عام 2017.

إذن، كم تعوض وكالة ناسا روادها عن تجربتهم وتدريبهم المكثف واستعدادهم للمخاطرة بحياتهم لاستكشاف الفضاء؟ بحسب موقع business insider.

وفقًا لصفحة الأسئلة المتداولة على موقع وكالة ناسا، فإن الراتب السنوي "يعتمد على جدول الأجور العام للحكومة الفيدرالية للصفوف GS-12 حتى GS-13، ويتم تحديد درجة كل شخص وفقًا لإنجازاته وخبرته الأكاديمية".

تُستخدم هذه الدرجات، لتحديد مقدار أجور الموظفين ذوي الياقات البيضاء عبر العديد من الوكالات الحكومية، ويتم تقسيمهم أيضًا إلى مراتب تتراوح من 1 إلى 10، والتي تستند إلى الأداء وسنوات الخدمة.

مكتب إدارة شؤون الموظفين في الولايات المتحدة مسؤول عن أرقام الأجور والإجازات الأساسية، وتتغير الأرقام كل عام.

في عام 2020، وفقًا لجداول الأجور، يكسب رائد فضاء جديد بدرجة GS-12 حوالي 66167 دولارًا سنويًا، وبعد عدة سنوات من الأداء الممتاز، قد يصبح مؤهلاً للوصول إلى المرتبة 10 ويرتفع أجره إلى 86021 دولارا سنويًا.

وفي الوقت نفسه، يمكن لرواد الفضاء المؤهلين بدرجة أعلى من فئة GS-13 أن يتقاضوا في البداية 78681 دولارًا في السنة، وبعد عدة سنوات، يصلون إلى المرتبة 10 ويحصولن على 102288 دولارًا في السنة.

ولكن رواد الفضاء ليسوا محصورين في GS-12 وGS-13 في حياتهم المهنية، يمكنهم كسب أعلى مستوى من جدول الأجور عند الوصول إلى المرتبة 10 من فئة GS-15، إذ يصل أجرهم حينها إلى ما يزيد عن 142000 دولار سنويًا، وذلك اعتمادًا على موقعهم ومسؤولياتهم وأداءهم داخل شركة رواد الفضاء.

والراتب ليس كل شيء هناك، ووفقًا لإصدار وكالة ناسا لعام 2017، فإن حوالي 58%، من جميع رواد الفضاء يأتون من خلفية عسكرية، ويحصل أعضاء الخدمة النشطون الذين يصبحون رواد فضاء معهم على معظم أو كل إجازاتهم، والمكافآت، وبدلات السكن، وغيرها من المزايا العسكرية.