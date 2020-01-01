أعضاء بالجسم يجب فحصها بعد التعافي من كورونا

نصح خبراء أمريكيون، المتعافون من فيروس كورونا التاجي المستجد، بضرورة إجراء فحوصات على أعضاء معينة في الجسم بعد الشفاء، الرئتين والكلى والدماغ قبل كل شيء.

وأكدت البروفيسورة آنا بارانوفا من جامعة جورج ميسون الأمريكية، على أنه ينبغي على مرضى كورونا بعد التعافي، إجراء فحوصات لـ3 نظم رئيسية في جسم الإنسان، وهي: الرئتان والكلى والدماغ، وفقا لموقع "روسيا اليوم".

وأوضحت بارانوفا، أنه يجب إجراء فحص للرئتين على يدي أخصائي أمراض رئة، بالإضافة إلى تحليل بيوكيميائي للدم، لأن به مؤشرات تكشف كيف تؤدي الكلى وظائفها، وفي حال اكتشاف أي مراجعة أخصائي أمراض الكلى.

وجائت توصيات البروفيسورة في الجامعة الأمريكية، استنادا إلى بيانات تفيد بأن فيروس كورونا التاجي المستجد يؤثر في وظائف الكلى، لذلك يجب قبل كل شيء الانتباه إلى مؤشر سرعة الترشح الكبيبي.

وتابغت بارانوفا، أن "النظام الثالث، هو الدماغ، وعمل الجهاز العصبي المركزي والمحيطي، حيث هناك معلومات تشير إلى أن الفيروس يسبب التهابا عصبيا، إذ هناك احتمال ضعف الذاكرة والتركيز بعد الإصابة بالمرض، وكذلك قد يظهر الصداع.

وشددت على أنه "عادة عند ظهور مثل هذه الأعراض، عمليا نادرا ما يراجع الناس الطبيب، ولكن من الناحية النظرية يجب مراجعة طبيب الأعصاب الذي يمكنه تقديم المساعدة اللازمة للتخلص من هذه الأعراض".