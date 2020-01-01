أعضاء بالجسم يجب فحصها بعد التعافي من كورونا

07:04 ص | الخميس 28 مايو 2020
كورونا

كورونا

كتب: وكالات

أخبار متعلقة

مطروح تستقبل العائدين من المحافظات بعد إجازة العيد بخطة مواجهة كورونا

مطروح تستقبل العائدين من المحافظات بعد إجازة العيد بخطة مواجهة كورونا

"أطباء السويس": وزيرة الصحة اتصلت بطبيبة تعالج من كورونا للاطمئنان عليها

"أطباء السويس": وزيرة الصحة اتصلت بطبيبة تعالج من كورونا للاطمئنان عليها

ارتفاع عدد المتعافين من كورونا في مستشفيات عزل الشرقية إلى 106

ارتفاع عدد المتعافين من كورونا في مستشفيات عزل الشرقية إلى 106

مستشار الصحة: لدينا 58 مريض كورونا فقط على أجهزة التنفس الصناعي

مستشار الصحة: لدينا 58 مريض كورونا فقط على أجهزة التنفس الصناعي

نصح خبراء أمريكيون، المتعافون من فيروس كورونا التاجي المستجد، بضرورة إجراء فحوصات على أعضاء معينة في الجسم بعد الشفاء، الرئتين والكلى والدماغ قبل كل شيء.

وأكدت البروفيسورة آنا بارانوفا من جامعة جورج ميسون الأمريكية، على أنه ينبغي على مرضى كورونا بعد التعافي، إجراء فحوصات لـ3 نظم رئيسية في جسم الإنسان، وهي: الرئتان والكلى والدماغ، وفقا لموقع "روسيا اليوم".

وأوضحت بارانوفا، أنه يجب إجراء فحص للرئتين على يدي أخصائي أمراض رئة، بالإضافة إلى تحليل بيوكيميائي للدم، لأن به مؤشرات تكشف كيف تؤدي الكلى وظائفها، وفي حال اكتشاف أي مراجعة أخصائي أمراض الكلى.

وجائت توصيات البروفيسورة في الجامعة الأمريكية، استنادا إلى بيانات تفيد بأن فيروس كورونا التاجي المستجد يؤثر في وظائف الكلى، لذلك يجب قبل كل شيء الانتباه إلى مؤشر سرعة الترشح الكبيبي.

وتابغت بارانوفا، أن "النظام الثالث، هو الدماغ، وعمل الجهاز العصبي المركزي والمحيطي، حيث هناك معلومات تشير إلى أن الفيروس يسبب التهابا عصبيا، إذ هناك احتمال ضعف الذاكرة والتركيز بعد الإصابة بالمرض، وكذلك قد يظهر الصداع.

وشددت على أنه "عادة عند ظهور مثل هذه الأعراض، عمليا نادرا ما يراجع الناس الطبيب، ولكن من الناحية النظرية يجب مراجعة طبيب الأعصاب الذي يمكنه تقديم المساعدة اللازمة للتخلص من هذه الأعراض".

الأكثر قراءة

بـ"الليمون".. طرق بسيطة للتخلص من الصراصير في المنزل

بـ"الليمون".. طرق بسيطة للتخلص من الصراصير في المنزل

طرق للتخلص من الصراصير في المنزل منها زيت النعناع واليمون وورق الغار
تحذير.. كورونا قد يحوّل الفئران إلى "آكلي لحوم بشر"

تحذير.. كورونا قد يحوّل الفئران إلى "آكلي لحوم بشر"

"إغلاق وعزل وتباعد اجتماعي".. قواعد صارمة طبّقتها بعض الدول للوقاية من فيروس كورونا المستجد ومكافحة انتشاره، ورغم أنّ الأمر تسبب في انحسار الإصابات في عدد من ال
دراسة جديدة تكشف درجات الحرارة الأنسب لانتشار فيروس كورونا

دراسة جديدة تكشف درجات الحرارة الأنسب لانتشار فيروس كورونا

اكتشفت دراسة جديدة أن فيروس كورونا التاجي المستجد من المرجح أن ينتشر في الأماكن ذات درجات حرارة الهواء التي تتراوح بين 5 و15 درجة مئوية، إذ قال باحثون صينيون إن
هل حبيبة "أحمد داش" في مسلسل البرنس هي طفلة فيلم "اللمبي"؟

هل حبيبة "أحمد داش" في مسلسل البرنس هي طفلة فيلم "اللمبي"؟

رواد السوشيال ميديا يتداولون صورة لطفلة فيلم اللمبي ويربطون بينها وبين الفنانة للا فضة التي ظهرت في مسلسل البرنس
فيديو صادم.. هكذا ينتشر كورونا عبر التحدث في الأماكن المغلقة

فيديو صادم.. هكذا ينتشر كورونا عبر التحدث في الأماكن المغلقة

كشفت عمليات محاكاة صادمة أن الشخص المصاب بالفيروس التاجي المستجد كورونا، يمكنه نقله بمجرد التحدث إلى شخص في بيئة مغلقة مثل قطار أو مكتب صغير