"المأذون الفرفوش" يتصور مع العروسين ويحول "القسيمة" للوحة

«الجوازة الحلوة محتاجة مأذون فرفوش» شعار رفعه إسلام الشربينى مأذون شرعى، معلناً قائمة من العروض المميزة للمقبلين على الزواج، ليسهل عليهم تلك الخطوة. توثيق لحظات عقد القران بصور مبتكرة صممها بنفسه، وتسليم العروسين قسيمة الزواج فى فترة وجيزة تصل إلى ٤ أيام فقط، وترجمتها لمن يرغب، انتهاء بعمل جلسة تصوير مع العروسين كانت أهم العروض التى يقدمها «إسلام». «بستعين بخطاط بيكتب قسيمة الزواج، عشان يتم تحويلها للوحة فنية، وكل كتب كتاب له تحضيرات خاصة عشان الناس تتبسط» كلمات «الشربينى»، مؤكداً أن هناك إمكانية توثيق القسيمة من وزارة العدل والخارجية.

يقدم أيضاً «إسلام» خدمة جديدة هى «جوزنى شكراً»: «للتوفيق فى الزواج بين الناس فى الحلال من خلال صفحة على الفيس بوك، اللى بيدور على شريك الحياة بيملى استمارة فيها بياناته، والمواصفات اللى عايزها وبنساعده».

يحكى «إسلام» أنه يقدم خصومات للشباب رأفة بظروفهم المادية الصعبة، إلى جانب بعض الهدايا، كما يحرص على إعطائهم الاستشارات الأسرية قبل وبعد الزواج، وأطلق على نفسه لقب «مأذون الزواج السعيد» لتشجيع الشباب على الزواج والحد من نسب الطلاق: «فيه شباب كتير نفسه يتجوز ومبيقدرش على المصاريف بنحاول نسهل الدنيا عليه ونعمل اللى نقدر عليه». عقد «إسلام» أكثر من «كتب كتاب» خلال أزمة انتشار فيروس كورونا، مؤكداً أنه التزم بتطبيق الإجراءات الوقائية من ارتداء الكمامة والقفازات فضلاً عن تعقيم أدواته كاملة.