بسبب كورونا.. امتحان طلاب معهد في الهواء الطلق وسط أشجار الزيتون

05:04 ص | الخميس 28 مايو 2020
بسبب كورونا .. امتحان طلاب معهد في الهواء الطلق وسط أشجار الزيتون

بسبب كورونا .. امتحان طلاب معهد في الهواء الطلق وسط أشجار الزيتون

كتب: وكالات

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بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في معظم دول العالم، لجأ معهد إيطالي إلى امتحان الطلاب في الهواء الطلق وسط أشجار الزيتون.

وأجرى 7 أساتذة وطالب واحد تجربة للامتحان الشفوي المقرر الشهر المقبل بحرم معهد سيوفيلي الزراعي في ريف إقليم أومبريا الإيطالي، الممتد على مساحة 185 فدانا والواقع مباشرة خارج أسوار مدينة تودي التي تعود للعصور الوسطى والواقعة على تل، وفقا لـ"روسيا اليوم".

وجلس الأساتذة ومعهم أجهزة كمبيوتر محمولة وطابعات على طاولات النزهة التي وضعت أمام الطالب ماتيو لينتيكيا (19 عاما) الذي أجاب على سيل من الأسئلة النظرية عن اللبن والجبن وسلامة الغذاء وأنماط الاستهلاك والتوزيع.

وقال الطالب"في الحقيقة أن تكون في الخارج بينما تغمرك الطبيعة يجعلك تشعر بالارتياح".

وأضاف: "سماع تغريد الطيور مريح أكثر بكثير من سماع أصوات السيارات أو حركة المرور بالمدن".

جدير بالذكر أن جميع الطلاب في إيطاليا يخضعون لامتحانات شفوية وأخرى تحريرية للحصول على شهادة التخرج، كما تجرى الامتحانات عادة داخل المباني لكن الامتحانات التحريرية ألغيت هذا العام لتجنب ازدحام الفصول، وقرر مسؤولو المعهد نقل الامتحانات الشفوية شديدة الأهمية إلى الهواء الطلق.

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