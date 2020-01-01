Collab.. فيسبوك تطلق تطبيقا جديدا يشبه تيك توك

تطور شركة فيسبوك العالمية تطبيقا جديدا مستوحى من ظاهرة وسائل التواصل الاجتماعي "تيك توك"، إذ يسمح للمستخدمين بإنشاء وتحرير مقاطع فيديو قصيرة معًا.

يأتي التطبيق الجديد من فيسبوك، المسمى Collab، بعد مجموعة تجارب المنتجات الجديدة التي تعمل عليها الشركة الأمريكية، وهو حاليًا مدعوم فقط على أنظمة iOS، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

يعمل التطبيق، الذي لا يزال في مرحلة تجريبية، عن طريق السماح للمستخدمين بتسجيل 3 مقاطع فيديو قصيرة منفصلة وهم يلعبون على أدوات مختلفة مثل الطبول أو الجيتار أو الغناء، وبعد تسجيل القطع، يمكن للمستخدمين، سواء كانوا بمفردهم أو مع صديق، تحرير مقاطع الفيديو معًا لإنشاء أغنية.

ما يميز "Collab" عن تطبيق تحرير الفيديو والموسيقى ببساطة، هو أنه بمجرد تسجيل مقاطع الفيديو، يجب نشرها علنًا حيث يمكن للآخرين مشاهدتها، ومن خلاله أيضا يمكن للمستخدمين إعادة استخدام هذه المقاطع في أغانيهم لإنشاء مسارات موسيقية جديدة تمامًا.

تقول فيسبوك إن التطبيق يحفظ حقوق المستخدمين في حالة استخدام مقاطعهم في أغنية أخرى، وفي الوقت الحالي، على المستخدمين نشر إبداعاتهم على "Collab" قبل مشاركتها على منصات اجتماعية أخرى مثل تيك توك أو إنستجرام أو فيسبوك.

وعلى الرغم من أن "Collab" يركز على إنشاء الموسيقى في الوقت الحالي، فمن الممكن أن يتوسع إلى تنسيقات وسائط أخرى في المستقبل إذا أصبح شائعا.

وأوضحت شركة فيسبوك الأمريكية أنه المستخدمين الذين يمكنهم الاشتراك في تطبيق Collab في البداية سيكونون مستخدمي الولايات المتحدة وكندا.