"الكحك" مجانا لدور الأيتام والمسنين.. وبـ15 جنيها فقط للزبائن

01:25 ص | الخميس 28 مايو 2020
مخبز بلدى يعرض كعك العيد بأسعار مخفضة

مخبز بلدى يعرض كعك العيد بأسعار مخفضة

كتب: مها طايع

أخبار متعلقة

صور.. توزيع كعك العيد على الأسر الأكثر احتياجا بمدينة طور سيناء

صور.. توزيع كعك العيد على الأسر الأكثر احتياجا بمدينة طور سيناء

"مستقبل وطن"يوزع كعك العيد على الأسر الأكثر احتياجا في السويس

"مستقبل وطن"يوزع كعك العيد على الأسر الأكثر احتياجا في السويس

كيلو كعك هدية على كل "أوردر": الناس لبعضيها

كيلو كعك هدية على كل "أوردر": الناس لبعضيها

كيف تتناول كعك وبسكويت دون زيادة في الوزن؟.. استشاري تغذية يوضح

كيف تتناول كعك وبسكويت دون زيادة في الوزن؟.. استشاري تغذية يوضح

مرّ عيد الفطر، وترك بعض الخسائر المادية لأصحاب المحلات ومخابز الحلويات، بسبب زيادة المعروض من الكحك والبسكويت، وقلة المبيعات، مقارنةً بالأعوام السابقة. البيع بأسعار رمزية، وتوزيع الباقى على دور أيتام الأطفال، وبعض دور المسنين مجاناً، هو ما فعله هؤلاء الباعة لتجنب الخسارة.

طارق عبدالمجيد، صاحب محل حلويات، بمنطقة صفط اللبن، قرر بيع العلب المتبقية من حلوى العيد، بأسعار مخفضة لا تتعدى 15 جنيهاً للكيلو، وذلك تيسيراً على المواطنين فى ظل الإجراءات المشددة التى أثرت على حالة البيع والشراء بسبب انتشار فيروس كورونا وفرض حظر التجول وإغلاق المحلات.

ورغم هذا العرض المغرى، لا يزال الإقبال متوسطاً بين المواطنين، بحسب «طارق»: «اللى بييجى لى المحل وألاقيه محتاج ويستحق المساعدة ببيع له بسعر رخيص، أو ببلاش طالما نفسه فى الكعك والحلويات، لأنى ما أقدرش أكسف حد نفسه فى حاجة ياكلها، وهى عندى فى المحل».

الخسارة المادية التى تعرض لها أحمد شفيق، صاحب أحد مخابز الحلويات بمدينة طنطا، فى موسم العيد الحالى، جعلته يوزع كميات كبيرة متبقية من الكعك والبسكويت و«البيتى فور والفايش» على دور أيتام الأطفال وبعض دور المسنين، مما جعله يشعر بالرضا عن نفسه: «كل دار اتبرعت لها بـ 5 كيلو كحك وبسكويت، ومديرة إحدى دور الأيتام بلغتنى أنهم مبسوطين، وكانوا مستنيين زيارتى، وساعتها قُلت ده أكبر مكسب حققته فى حياتى، حتى لو خسرت فى الفرن السنة دى، ما أنا ياما كسبت، وناوى أكررها بكل عيد».

الأكثر قراءة

بـ"الليمون".. طرق بسيطة للتخلص من الصراصير في المنزل

بـ"الليمون".. طرق بسيطة للتخلص من الصراصير في المنزل

طرق للتخلص من الصراصير في المنزل منها زيت النعناع واليمون وورق الغار
تحذير.. كورونا قد يحوّل الفئران إلى "آكلي لحوم بشر"

تحذير.. كورونا قد يحوّل الفئران إلى "آكلي لحوم بشر"

"إغلاق وعزل وتباعد اجتماعي".. قواعد صارمة طبّقتها بعض الدول للوقاية من فيروس كورونا المستجد ومكافحة انتشاره، ورغم أنّ الأمر تسبب في انحسار الإصابات في عدد من ال
دراسة جديدة تكشف درجات الحرارة الأنسب لانتشار فيروس كورونا

دراسة جديدة تكشف درجات الحرارة الأنسب لانتشار فيروس كورونا

اكتشفت دراسة جديدة أن فيروس كورونا التاجي المستجد من المرجح أن ينتشر في الأماكن ذات درجات حرارة الهواء التي تتراوح بين 5 و15 درجة مئوية، إذ قال باحثون صينيون إن
فيديو صادم.. هكذا ينتشر كورونا عبر التحدث في الأماكن المغلقة

فيديو صادم.. هكذا ينتشر كورونا عبر التحدث في الأماكن المغلقة

كشفت عمليات محاكاة صادمة أن الشخص المصاب بالفيروس التاجي المستجد كورونا، يمكنه نقله بمجرد التحدث إلى شخص في بيئة مغلقة مثل قطار أو مكتب صغير
"صورك وفلوسك في خطر".. ثغرة خبيثة تهدد الملايين من هواتف أندرويد

"صورك وفلوسك في خطر".. ثغرة خبيثة تهدد الملايين من هواتف أندرويد

رصد فريق من الباحثين السيبرانيين في شركة نرويجية متخصصة في أمن المعلومات وجود ثغرة أمنية خطيرة قادرة على تهديد ملايين الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد.