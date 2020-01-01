فيديو.. تسريبات جديدة تكشف مواصفات نظارة آبل الذكية المنتظرة

10:48 م | الأربعاء 27 مايو 2020
نظارة واقع افتراضي عادية

نظارة واقع افتراضي عادية

كتب: وكالات

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أعلنت شركة "أبل" الأمريكية أنها تعمل على ابتكار نظارة ذكية لتنافس من خلالها نظارات "جوجل" و"مايكروسوفت"، ومنذ ذلك الحين صارت التسريبات الخاصة بهذه النظارة تشغل بال عشاق التقنية الحديثة.

ونشر المدون، جون بروسر، المعروف بتوقعاته حول الأجهزة الإلكترونية وتقنياتها، تسريبات جديدة حول نظارة "أبل"، إذ يقال إنه من المتوقع أن تكشف الشركة الأمريكية عن أول جيل في يونيو القادم، وربما يتأخر حتى سبتمبر بسبب ظروف سوق الإلكترونيات الراهنة في ظل انتشار كورونا، بحسب موقع "روسيا اليوم".

وتأتي التسريبات الجديدة على عكس تسريبات انتشرت العام الماضي، كانت أشارت إلى أن النظارة لها هيكل كبير مثل نظارات الواقع الافتراضي، إذ تؤكد التسريبات الحديثة على أنها ستكون شبيهة بالنظارات العادية التي يرتديها البعض كل يوم.

ويجب أن يتيح الإطار المميز لهذه النظارة استبدال عدساتها الأساسية وتركيب عدسات طبية تغني عن النظارات الطبية في حال المعاناة من مشاكل بصرية، بالإضافة إلى أنها تضم تقنيات تسمح بعرض بعض البيانات على زجاج العدسات قبالة عين المستخدم، وبطريقة تسمح لصاحب النظارة وحدة برؤية تلك البيانات.

ونتيجة لأن النظارة الجديدة تعتمد في معالجة البيانات على أجهزة "آيفون" أو "آيباد" التي تتصل بها لاسلكيا، ستكون خالية من المعالجات المعقدة، ما سيؤثر إيجابا على سعرها، إذ يتوقع أن تباع بـ 500 دولار فقط، ما يجعلها الأرخص بثلاث مرات تقريبا من منافستها التي تنتجها غوغل.

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