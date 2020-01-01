"صورك وفلوسك في خطر".. ثغرة خبيثة تهدد الملايين من هواتف أندرويد

رصد فريق من الباحثين السيبرانيين في شركة نرويجية متخصصة في أمن المعلومات وجود ثغرة أمنية خطيرة قادرة على تهديد ملايين الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد.

وقال باحثون من شركة "Promon" النرويجية إن هناك ثغرة سموها Strandhogg 2.0، كشفوها مؤخر، وهي تشبه ثغرة أخرى أعلنوا عنها العام الماضي، اسمها Strandhogg، ويمكن استغلالها بنفس الطريقة تقريبا لاختراق أجهزة المستخدمين، بحسب موقع "روسيا اليوم".

ما يجعل هذه الثغرة خطيرة هو أن من خلالها يمكن للـ"هاكرز" أن يحصلوا على الكثير من البيانات الحساسة في الأجهزة الذكية العاملة بنظام "أندرويد-9" والأنظمة الأقدم.

والبيانات التي يمكن أن يصل لها المتسللون من خلال الثغرة هي جهات الاتصال والصور ومعرفة موقع الجهاز، بالإضافة إلى أنها ربما تُستغل للوصول إلى بيانات الحسابات المصرفية المرتبطة بالأجهزة.

وتسمح الثغرة للصوص باختراق أجهزة الضحايا دون أن يعرفوا بعملية الخداع، فمن خلالها يمكن إرسال برامج خبيثة إلى هاتف الضحية، تظهر واجهات وهمية للمستخدم عند محاولته إدخال كلمات السر والبيانات الخاصة بإحدى التطبيقات، وبعدها يحصل المخترق على هذه البيانات.

وأبلغ خبراء Promon شركة "جوجل" بوجود هذه الثغرة الجديدة، وأشار متحدث باسم جوجل إلى أنهم عملوا على إصدار تحديث جديد لخدمة Google Play Protect لحظر التطبيقات التي قد تستغل هذ الثغرة.