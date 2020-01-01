"الإحساس بالكآبة".. العلامات المبكرة لمرضى السكري

يعد من الضروري لـمرضى السكري، مراقبة الإشارات التي يرسلها الجسم، حيث أن ذلك أفضل من الإحساس بالصدمة عند ظهور نتائج التحاليل والفحوصات، بتطوّر مشكلة السكري.

ومراقبة العلامات المبكرة، فرصة لاتخاذ إجراءات وقائية تبطيء أو تمنع الإصابة بالمرض.

وذكر موقع "24"، أهم هذه العلامات التي يجب على مرضى السكري مراقبتها:

-حكّة واحمرار جلد الساقين والطفح الجلدي أحياناً.

-ضبابية الرؤية أو الإحساس بوجود غشاوة على العينين.

-الالتهابات المتكرّرة، سواء كانت التهابات جلدية أو في المسالك البولية.

-الإحساس المستمر بالتعب.

-كثرة التبول.

-تورّم اللثة.

-العطش الشديد أو جفاف اللسان.

-زيادة الوزن غير المبرّرة.

-الإحساس بالكآبة.