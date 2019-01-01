خبراء يحذرون: تغير المناخ سيفتك بأرواح الكثير من البشر

03:19 م | الأربعاء 27 مايو 2020
خبراء يحذرون : تغير المناخ يتسبب في قتل الكثيرون من البشر عالميا

خبراء يحذرون : تغير المناخ يتسبب في قتل الكثيرون من البشر عالميا

كتب: لمياء محمود

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حذر خبراء من أن تغير المناخ يتسبب في قتل الكثير من البشر بشكل أكبر مما يتم تسجيله في العالم حاليا.

وقالت الدكتورة أرناجريتا هانتر من كلية الطب بأستراليا، إن سجلات الوفيات الرسمية لا تعكس العدد الفعلي للوفيات الناتجة عن أزمة المناخ، حيث يوجد نقص كبير في الإبلاغ عن الوفيات المرتبطة بالحرارة ، وفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية.

وأوضحت في دراسة حديثة، أن الحرارة المفرطة هي أكثر المخاطر المهيمنة التي يشكلها تغير المناخ، كما أشار خبراء من الجامعة الوطنية الأسترالية إلى أن الوفيات الناتجة عن الحرارة المرتفعة تزيد 50 مرة عما ورد في شهادات الوفاة الرسمية.

وأكدت "هانتر" أن تغير المناخ قاتل إلا أنه غير معترف به في شهادات الوفاة، وحثت الجميع عن أنهم إذا عانوا من نوبة ربو أو ماتوا نتيجة لتعرضهم لدخان كثيف ناتج عن حرائق الغابات أو حرارة مرتفعة للغاية، فيجب أن تتضمن شهادات الوفاة تلك المعلومات.

وعلى مدار 11 سنة، توفي 340 شخصا في أستراليا بسبب الحرارة المفرطة، ومع ذلك تشير التحليلات الإحصائية إلى أن الرقم الحقيقي قد يصل إلى نحو 36 ألف و765 وفاة.

وذكرت "هانتر" ان حرائق الغابات في الصيف كانت نتيجة للحرارة والجفاف غير العاديين، وأن الأشخاص الذين ماتوا خلال حرائق الغابات لم يكونوا فقط أولئك الذين يكافحون الحرائق - فقد تعرض العديد من الأستراليين للوفيات المبكرة بسبب التعرض للدخان.

كما أنه من الضروري تسجيل الوفيات الناتجة عن تغير المناخ في جميع بلدان العالم حتى يمكن فهم الحجم الحقيقي للأزمة.

ويذكر أن شهد العام الحالي بالفعل حرائق غابات شديدة في أستراليا بسبب ارتفاع درجة الحرارة، بالإضافة إلى عدد من الحرائق في مناطق مثل كاليفورنيا والقطب الشمالي.

وشهد شهر يونيو الأكثر سخونة على الإطلاق على الأرض حرائق غابات ضخمة تنتشر من جرينلاند إلى سيبيريا إلى ألاسكا، حيث يخلق الطقس الحار والجاف مع الرياح القوية الظروف المثالية لانتشار الحريق بسرعة، وقد أدت حرائق أستراليا لفقدان أكثر من نصف مليار حيوان.

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