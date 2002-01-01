هل حبيبة "أحمد داش" في مسلسل البرنس هي طفلة فيلم "اللمبي"؟

لفتت الأنظار إليها في مسلسل البرنس، فالمشاهد التي جمعتها بالفنان أحمد داش ودورهما في المسلسل من إدمان المخدرات، وغنائها له، جعل الكثيرين من متابعي المسلسل يتحدثون عن الفنانة لِلّا فضة.

تداول البعض صورتها، وقال إنها الطفلة التي ظهرت في فيلم "اللمبي"، الذي ‏عرض عام 2002، بعد أن أصبحت شابة وربطوا بين صورتها وبين صورة نجمة مسلسل البرنس عبر السوشيال ميديا مؤكدين أنها نفس الملامح.‏‎

‎ولكن يبدو أن هذا الربط خاطئ رغم وجود بعض الشبه، فالطفلة "منى" هي نرمين الجارحي، والتي بدأت بالظهور في فيلمي "اللمبي" و"بحب السيما"، ولم ‏تشارك بعدها في أعمال فنية جديدة سواء كطفلة أوشابة.‏‎

حقيقة صورة طفلة اللمبي وعلاقتها بلِلّا فضة

أما "ليلى" التي شاركت أحمد داش قصة حب في مسلسل "البرنس"، هي الفنانة لِلّا فضة وهو ظهورها الأول والوحيد في عالم الفن، وهي ابنة مصور النجوم خالد فضة، وتعمل منذ 4 ‏سنوات في مجال الموسيقى، والأغاني التي قدمتها في "البرنس" من تأليفها وألحانها.‏‎