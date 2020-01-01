"لو خايف تكشف".. خطوات لحماية نفسك عند ظهور أعراض كورونا

إصابات تزداد يوما بعد يوم، مع الخوف من انتقال العدوى بالاختلاط أو في الزحام، حتى أن الخوف انتاب بعض الأشخاص الذين يشكون في ظهور أعراض كورونا لديهم ولكنهم يترددون في الذهاب إلى الطبيب أو إحدى المستشفيات.

هذا الأمر ازداد خاصة بعد تداول ورقة منسوبة لوزارة الصحة تحذر الناس من الذهاب إلى المستشفيات وتأمرهم بالجلوس في المنازل منعا لتفشي الفيروس، ورغم نفي الوزارة لذلك، إلا أن الخوف ما زال محفورا في نفوس الكثيرين.

وحول هذا الأمر علق الدكتور أحمد رمزي أستاذ الفيروسات والأوبئة، في تصريحات لـ"الوطن"، مشددا على ضرورة استمرار الإجراءات الوقائية، مع حرص الشعب و"حينها يمكن القول إن مصر تجاوزت مرحلة الخطر".

وقدم رمزي روشته للمواطنين للتعامل مع الفيروس والوقاية منه في الفترة المقبلة، خاصة في ظل التعايش والعودة إلى العمل"، موضحا أن اتباع إجراءات الوقاية وعدم السلام بالأيدي والتلامس نهائيا، والحرص على وجود المسافة بينا وبين الآخرين بشكل كافي، بالإضافة إلى تقليل الاختلاط والتعامل والنزول من المنزل، هي أساس الوقاية من كورونا.

ماذا يفعل من يشتبه في إصابته بكورونا؟

وعمن يشتبهون في إصابتهم بالفيروس، ويخافون من الذهاب إلى المستشفيات، خوفا من العدوى، نصح رمزي، بضرورة الاطمئنان عند ارتفاع درجة الحرارة ووجود كحة جافة: "لو ماعندكش ارتفاع درجة الحرارة يبقى مش عندك حاجة ولو عندك أعراض، ومافيش صعوبة في التنفس فلا حاجة للذهاب للطبيب".

وقال رمزي، إنه يجب التوجه لأقرب مستشفى حميات، عند التأكد من أعراض الفيروس، "لازم ناخد احتياطاتنا لما ننزل وضرورة وجود المسافة بين الشخص المشتبه في إصابته، وبين الآخرين، وارتداء ماسك بمواصفات خاصة حتى لا تنتقل العدوى للآخرين".

وأضاف رمزي، "قبل ماتروح تكشف اتصل بالخط الساخن لوزارة الصحة علشان تعرف المكان المناسب اللي لازم تكشف فيه وما تتنقلش كتير على الفاضي".