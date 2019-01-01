البحرين تعلن استخدام روبوتات طبية في أجنحة العزل الصحي

07:12 ص | الأربعاء 27 مايو 2020
البحرين تعلن استخدام روبوتات طبية في أجنحة العزل الصحي

البحرين تعلن استخدام روبوتات طبية في أجنحة العزل الصحي

كتب: (وكالات)

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أعلنت وزارة الصحة البحرينية، أمس الثلاثاء بدء استخدام ثلاثة روبوتات طبية في أجنحة العزل الصحي بالمستشفيات والمراكز المخصصة للعزل بهدف تقديم الخدمات للمرضى، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرمسية "كونا".

وقالت الوزارة في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية "بنا" ان الروبوت الأول يمكن استخدامه في نقل الأدوية والطعام ويمكنه من خلال كاميرا حرارية أن يرسل صورة مع درجة الحرارة الى مركز التحكم.

وذكرت الصحة البحرينية، ان الروبوت الثاني يقوم بتعقيم غرف العزل ومرافق المركز الطبي، مؤكدة ان الروبوت الثالث يستخدم لنقل المستلزمات الطبية ويتميز بسهولة الحركة وحمل أوزان ثقيلة.

وفي سياق متصل، قالت الوكيل المساعد للموارد والخدمات بوزارة الصحة البحرينية فاطمة عبدالواحد ان هذه التجربة ونتائجها ستحدث نقلة نوعية وتغييرا جذريا في أساليب وتقنيات التشخيص والعلاج في البحرين، مشيرة إلى أنه لأول مرة في تاريخ القطاع الصحي بالمملكة يتم استخدام الروبوت في تقديم الخدمات الصحية.

وأوضحت عبدالواحد، أنه تمت الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة للحد من التعرض المباشر بين "الحالات القائمة" ومقدمي الرعاية الصحية حفاظا على صحة وسلامة مقدمي الرعاية الصحية في الصفوف الأولى لمكافحة وباء كورونا المستجد "كوفيد 19".

 

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