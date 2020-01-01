هل ارتداء الأطفال لـ "الكمامات" يهدد حياتهم؟.. استشاري يجيب

08:09 ص | الأربعاء 27 مايو 2020
كمامة

كمامة

كتب: حسن شحاته

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أوصى العديد من خبراء الصحة في مختلف أنحاء العالم، بضرورة استخدام الكمامات عند تعذر الحفاظ على التباعد الاجتماعي للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خاصة مع بدء بعض الدول تخفيف القيود التي فرضت لاحتوائه من الانتشار.

وتزعم رابطة أطباء الأطفال اليابانية، أنه يجب عدم استخدام الكمامات للأطفال الذين تقل أعمارهم عن عامين، لأنها قد تسبب لديهم صعوبة في التنفس وتزيد من خطر الاختناق، ومشاكل أخرى في هذا العمر، بحسب "سبوتنيك" الروسي.

استشاري أطفال يوضح، هل ارتداء الأطفال لـ "الكمامات" يهدد حياتهم أم لا؟

وأوضح الدكتور أحمد شرابي، استشاري الأطفال وحديثي الولادة، من خلال حديثه لـ"الوطن"، أن الكمامة الطبية لا تمثل خطورة على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عامين حين ارتدائها، نظرًا لأن فتحات التهوية المصممة بها تسمح لهم بالتنفس جيدا، ولكن ذلك في حالة قدرة الطفل على تحمل ارتدائها وعدم رغبته في خلعها، ويتم التغلب على تلك المشكلة بمحاولة جعلهم يرتدونها قبل النزول بفترة قليلة للتعود عليها".

وأضاف: "يجب ارتداء الأطفال للكمامات في أوقات الخروج الضرورية فقط، كالخروج لإجراء كشف طبي أو أخذ بعد التطعيمات، حيث يفضل بقاؤه في المنزل حتى لا يتعرض للإصابة بالفيروس".

وجدير بالذكر، أن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، قد رفع حالة الطوارئ في طوكيو والمناطق الأربع التي كانت متبقية يوم الاثنين الماضي، بعد تراجع أعداد حالات الإصابة الجديدة في أنحاء البلاد، لكنه حذر من أن القيود يمكن أن تفرض من جديد إذا بدأ الفيروس في الانتشار مجددًا.

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