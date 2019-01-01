نصائح للتعامل مع المواصلات والأماكن العامة للوقاية من كورونا

06:48 ص | الخميس 28 مايو 2020
نصائح للتعامل مع المواصلات والأماكن العامة للوقاية من كورونا

نصائح للتعامل مع المواصلات والأماكن العامة للوقاية من كورونا

كتب: لمياء محمود

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عقب انتهاء إجازة عيد الفطر، تستعد مصر للدخول في مرحلو جديدة في فصل أزمة كوورونا، إذ تستعد الحكومة لتطبيق خطة التعايش مع فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، لعودة الحياة لطبيعتها، واستعادة كل النشاطات تدريجيا.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ، في اجتماع يوم 17 مايو الماضي، أنَّ فترة ما بعد العيد ستمثل الوضع الذي ستتحرك فيه الدولة والحكومة والعالم، حيث بدأ العالم يتحرك نحو التعايش مع الفيروس.

وأضاف أنه يجب أن نعي أن فيروس كورونا لن يختفي، ولكن يجب أن نتعايش ونتحرك معه بما يضمن أولًا سلامة وصحة المواطنين، وكيفية إعادة عجلة الحياة إلى ما كانت عليه قبل ذلك مع مجموعة من الإجراءات الاحترازية.

وأكّد رئيس الوزراء، أنَّه سيجرى النظر في دراسة كيفية إعادة الأنشطة المختلفة للقطاعات الاقتصادية تدريجيا اعتبارًا من منتصف شهر يونيو.

وأوضح الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن هناك العديد من الخطوات الوقائية والاحترازية التي ينبغي اتباعها، في وسائل المواصلات العامة وأماكن التجمعات المزدحمة.

نصائح الوقاية من كورونا في وسائل المواصلات العامة والأماكن المزدحمة 

- التباعد الاجتماعي قدر الإمكان.

- تجنب الاتصال الوثيق مع الأشخاص الذين يعانون من التهابات الجهاز التنفسي الحادة.

- غسل الأيدي بالماء و الصابون كثيرًا.

- ممارسة آداب السعال وهي الحفاظ على مسافة مترين من الآخرين عند العطس أو الكحة.

- تغطية الأنف والفم عند العطس بمنديل ورقي يستخدم مرة واحدة أو بالملابس مثل الكم أو العطس داخل الجاكت.

- التخلص من المنديل المستخدم بطريقة صحية بوضعه في كيس وغلقه بإحكام، وغسل اليدين بعد العطس.

- اختر المواصلات العامة الأقل ازدحاما.

اختر أوقاتا بعيدة عن أوقات الذروة.

- فتح الشبابيك.

- قلل من استخدام التكييف.

- ارتداء كمامة سليمة قبل الخروج من المنزل، حيث هناك تأثير إيجابي لارتداء الكمامات في منع انتشار الفيروس التاجي، حيث تطلب المزيد من الحكومات في أوروبا وأغلب الدول من الناس تغطية أنوفهم وأفواههم في الأماكن العامة.

يجب أن تكون الكمامة غير مممزقة ونظيفة وغير مستخدمة من قبل أو متسخة أو بها ثقوب.

يحب شراء الكمامة من أماكن معتمدة وليس من باعة جائلين.

- حدد أي جانب من الكمامة هو الجزء العلوي، الجانب ذو الحافة القاسية القابلة للانحناء هو الجزء العلوي والمقصود منه ضبط الكمامة حول الأنف.

- حدد أي جانب من الكمامة هوالأعلى، الجانب الملون من الكمامة هو الواجهة، بينما يلمس الجانب الداخلي الأبيض اللون الوجه.

- اسحب الكمامة فوق الفم والذقن.

- نظف يديك بالصابون والماء أو معقم اليدين قبل لمس الكمامة وبعدها، وتجنب لمس الجزء الأمامي منها، فالجزء الأمامي منها ملوث.

- المس فقط الرباط عند الأذن واخلعه برفق، ثم تخلص منها في سلة المهملات.

كيفية الوقاية من الفيروس وتقوية المناعة؟

- لا للتدخين تماما فهو يساعد على ارتفاع الإصابات بكورونا.

- سر الخلاص من الفيروسات هو المناعة، فالجهاز المناعي القوي يغسل الجسم من الفيروسات بسهولة، وربما يشفى الشخص المصاب من الفيروس دون ظهور أعراض.

- الحرص على النوم ليلاً بالإضافة إلى التغذية الصحية يرفع المناعة.

- تناول الوجبات المتوازنة في الكم والنوع، مع تناول خضراوات السلاطة والفاكهة بانتظام، وشرب الماء والسوائل وشاي الأعشاب الطبيعية.

- التهوية الجيدة  واستنشاق الهواء النقي العالي الأكسيجين، ينشط المناعة والرئتين وكل أجهزة الجسم.

- قلة الحركة تقلل المناعة، والرياضة صحة وبركة ومناعة.

 

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