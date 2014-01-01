ضغط على رقبته 6 دقائق.. ضابط أمريكي يقتل رجلا أسودا أثناء القبض عليه

لقى مواطن أمريكي، من ذوي البشرة السوداء، اسمه جورج فلويد، مصرعه أثناء إلقاء القبض عليه بواسطة شرطة مدينة مينيابوليس الموجودة في ولاية مينيسوتا الأمريكية، أمس الإثنين، حيث شوهد ضابط أبيض اللون، يضع ركبتيه على رقبة المواطن خلال إلقاء القبض عليه حتى فقد وعيه تماما.

ظهرت لقطات فيديو صورها أحد المارة تظهر شرطيًا أبيض يرتكز بركبيته على رقبة فلويد على الأرض للحظات قبل أن يفقد وعيه ويموت، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويُسمع فلويد، الذي تم القبض عليه للاشتباه في أنه مُزور، مرارا وهو يخبر الضباط أنه لا يستطيع التنفس أثناء رقوده على الأرض بجانب إطار سيارة الشرطة.

وظل فلويد يطالب الشرطي أن يترك رقبته، إذ يقول في الفيديو للضابط "من فضلك، من فضلك، من فضلك، لا أستطيع التنفس، أرجوك يا رجل"، وبعد عدة دقائق فقد الوعي في النهاية.

أعلنت الشرطة الفيدرالية وسلطات تطبيق القانون بالولاية، اليوم الثلاثاء، أنها بدأت تحقيقا في وفاة الرجل، في حين تم وضع الضابطين، ديريك تشوفين، وتو ثاو، في إجازة إدارية مدفوعة الأجر، حسبما ذكرت الشرطة.

وشكل الحادث مقارنات مع قضية إريك جارنر، وهو رجل أسود غير مسلح توفي في عام 2014 بعد أن وضعته شرطة مدينة نيويورك في غرفة واختنق وطالب أيضا بإخراجه قائلًا إنه لا يستطيع التنفس.

وتحدث عدد من السياسيين والشخصيات العامة منذ ذلك الحين ضد الحادث على وسائل التواصل الاجتماعي، مطالبين بمساءلة ضباط الشرطة المعنيين، وعُرف فلويد في وقت لاحق بواسطة بن كرومب، وهو محام بارز في مجال الحقوق المدنية والإصابات الشخصية أوكلته عائلة فلويد.

يمثل كرومب أيضًا عائلة الرجل الأسود البالغ من العمر 25 عامًا أحمد أربيري، الذي يُزعم أنه قتل برصاص رجلين بيض في جورجيا في وقت سابق من هذا الشهر، وقال المحامي في بيان "هذا الاستخدام المسيء والمفرط واللاإنساني للقوة كلف حياة رجل كان محتجزا لدى الشرطة لاستجوابه عن تهمة غير عنيفة".

وردا على سؤال من الصحفيين حول استخدام وضع الضابط ركبته على رقبة الرجل، قالت مديرة شرطة مينيابوليس ميداريا أرادوندو إن الإدارة لديها "سياسات قائمة فيما يتعلق بوضع شخص تحت السيطرة، والتي تكون جزءًا من التحقيق الكامل الذي سنقوم به داخليًا".

ولم تفصح الشرطة عن تفاصيل حول جريمة فلويد المزعومة، أو ما كان يفعله في الفترة التي سبقت محاولة القبض عليه.

وذكرت وسائل إعلام محلية أنه ألقي القبض على فلويد خارج متجر بقالة "Cup Foods" في الساعة 8 مساءً بعد أن زعم ​​أنه حاول استخدام وثائق مزورة، إذ عثرت الشرطة على الرجل، الذي يعتقد أنه في الأربعينات من عمره، مطابقًا لوصف مشتبه به، وهو في سيارته.

أمر ضباط الشرطة فلويد بالخروج من سيارته، وادعى المتحدث باسم الشرطة جون إلدر في بيان أنه بعد خروجه قاوم الضباط بدنيا، ولكن تمكن الضباط من وضع الأصفاد في يدي المشبوه ولاحظوا أنه يعاني من ضائقة تنفسية، وتابعت الشرطة أنه نُقل بسيارة إسعاف إلى مركز مقاطعة "هينيبين" الطبي حيث توفي بعد ذلك بوقت قصير.

ولكن في اللقطات التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، شوهد ضابط الشرطة وهو يعلق فلويد على الأرض لأكثر من 6 دقائق وهو يناشد الضباط لإطلاق سراحه قائلا "من فضلك، من فضلك، من فضلك، لا أستطيع التنفس، أرجوك يا رجل"، وعلى الرغم من مناشداته وصراخه المؤلم، استمر الضابط في الركوع على عنقه لعدة دقائق.