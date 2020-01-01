وما العيدية إلا كتب لـ"محفوظ والحكيم" في عز "الحظر"

«العيدية كرتونة كتب»، مبادرة أطلقتها إحدى دور الكتب؛ للمساهمة فى كسر حاجز الملل لدى الناس فى إجازة عيد الفطر الممتدة لأسبوع كامل على غير العادة، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وفرض حظر التجول، والإجراءات الاحترازية لمكافحة العدوى، ما دفعها لتوزيع ١٠٠ كرتونة من الكتب، التى تحمل عناوين متنوعة تناسب جميع أذواق أفراد العائلة.

«المبادرة جمعت بين غذاء البدن، بتوزيع كرتونة الخير التى بها مواد غذائية، وكرتونة الكتب لغذاء العقل»، حسب سيد غيث، مدير الدار، مؤكداً أنه حرص على المساهمة من خلال عمله فى سباق الخير، الذى تبناه كثير من المصريين لمساعدة المتضررين فى الأزمة التى نعيشها حالياً، من خلال كفالة بعض الأسر الفقيرة.

يحكى «غيث» أن المبادرة انطلقت أول أيام العيد ومستمرة حتى نهاية الأسبوع الجارى فى قرى وأحياء الجيزة والمناطق الشعبية، تحديداً التى يفتقر سكانها للقراءة بسبب سوء ظروفهم المادية، ويفكرون أولاً فى توفير قوت يومهم، وليس شراء كتاب: «عشان كده قُلنا إنهم أَولى من غيرهم بكرتونة الكتب لتثقيفهم».

تنوعت الكتب، التى تم تقديمها مجاناً، ما بين عناوين حديثة وقديمة، ولكبار الأدباء؛ منهم نجيب محفوظ، يوسف إدريس، توفيق الحكيم، وغيرهم، بالإضافة إلى بعض الكتب الصادرة عن الدار، وفقاً لـ«غيث»: «نزلت وزعت مع الشباب الكرتونة، وشُفت رد فعل الناس وفرحت، وهنفضل شغالين على المبادرة فى أماكن مختلفة، عشان نخلى الناس كلهم يعشقوا القراءة».

وخلال الفترة الماضية، وزع «غيث» مئات الشنط التى تضم مجموعة من الكتب، وقام بتوصيل بعضها إلى المنازل، خاصة لكبار السن، منذ انتشار جائحة كورونا.