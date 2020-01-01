دراسة جديدة تكشف درجات الحرارة الأنسب لانتشار فيروس كورونا

اكتشفت دراسة جديدة أن فيروس كورونا التاجي المستجد من المرجح أن ينتشر في الأماكن ذات درجات حرارة الهواء التي تتراوح بين 5 و15 درجة مئوية، إذ قال باحثون صينيون إن أكثر من نصف حالات كوفيد-19 حدثت في مثل هذه الحالة.

كما حذر الفريق من تفشي ثاني في الخريف في المدن الكبرى في خطوط العرض المتوسطة التي تغطي معظم أمريكا الشمالية وأوروبا وروسيا والصين وجزء من أستراليا وأمريكا الجنوبية، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأعلنت جامعة لانتشو التي تقع في شمال غرب الصين هذه النتائج أمس، وقال الباحثون إنهم يأملون في فهم نمط انتقال الفيروس بشكل أفضل من خلال التعرف على البيئة التي يمكن أن يعيش فيها العامل الممرض القاتل بسهولة أكبر.

يظهر بحثهم أن درجات الحرارة المثالية لانتقال الفيروس تتراوح بين 5 و15 درجة مئوية أو 41 إلى 59 درجة فهرنهايت، إذ تم تسجيل أكثر من 60 % من إصابات كوفيد-19 العالمية المؤكدة في نطاق درجات الحرارة المذكورة.

كما وجد الخبراء أن معدلات انتقال الفيروس مرتبطة بالرطوبة في المنطقة، وأشار تقرير عن الدراسة من وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" إن نحو 73.8 % من الحالات التي تم تشخيصها تركزت في مناطق ذات رطوبة مطلقة تتراوح بين 3 إلى 10 جرامات في كل متر مكعب.

وأجريت الدراسة بناء على بيانات ما يقرب من 3.75 مليون حالة مؤكدة مصابة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، في 185 دولة ومنطقة من 21 يناير الى 6 مايو.

وظهرت جائحة الفيروس التاجي كورونا المستجد في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر قبل أن يجتاح العالم، وتوفي حتى الآن أكثر من 346 ألف شخص بسببه، وأصيب به حوالي 5.5 مليون شخص في جميع أنحاء العالم.