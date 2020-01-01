للحصول على قوة خارقة.. 3 أطفال يعرضون أنفسهم لـ"عضّات سامة قاتلة"

دخل 3 أشقاء في بوليفيا إلى المستشفى، بعدما سمحوا لعنكبوت من فصيلة الأرملة السوداء بأن يعضهم، لأنهم أرادوا أن يمتلكوا قدرات خارقة مثل شخصية الرجل العنكبوت "سبايدر مان" الخيالية.

كان الأولاد، الذين أعمارهم 8 و10 و12 سنة، يرعون الماعز في بلدة تشايانتا في منطقة بوتوسي الأنديزية عندما صادفوا هذا العنكبوت، في 14 مايو الجاري، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

قال رئيس علم الأوبئة في وزارة الصحة البوليفية ، فيرجيليو بيترو، إنه على أمل التحول إلى "سبايدر مان" البطل، اقتربوا من عنكبوت الأرملة السوداء واستفزوها بعصا، حتى عضت كل واحد منهم بدوره.

بدأ الصبيان يعانون من أعراض في غضون بضع دقائق، وهرعت أمهم إلى مركز صحي محلي حيث استمرت حالاتهم في التدهور وتم نقلهم إلى مستشفى في مدينة "يالاجوا".

وأضاف بيترو أنهم في اليوم التالي تم نقلهم إلى مستشفى الأطفال في لاباز، حيث ظهرت عليهم أعرض مثل الحمى والارتعاش والتعرق وآلام العضلات، وعُلج الصبيان بنجاح في المستشفى وتمكنوا من الخروج بعد أسبوع.

وتابع بيترو إن الحادث يجب أن يؤخذ على أنه تحذير بأن "كل شيء يبدو حقيقيا بالنسبة للأطفال، حتى الأفلام الخيالية".

جدير بالذكر أنه يمكن للدغة عنكبوت الأرملة السوداء أن تتسبب في أعراض مختلفة ويمكن أن تكون قاتلة للأطفال الصغار.

يؤثر سم عنكبوت الأرملة السوداء على الجهاز العصبي ويمكن أن يسبب على الفور ألمًا وحرقًا وتورمًا، إضافة إلى أعراض طويلة الأمد مثل تصلب العضلات والتهابها وغثيان وآلام في البطن وتورم في الجفون وضعف أو ارتعاش.

وتعود أصول عناكب الأرملة السوداء إلى أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وجنوب أوروبا، وتوجد أيضًا في أستراليا ونيوزيلندا وجنوب إفريقيا.