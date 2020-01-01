لعلاج السرطان.. اكتشاف طريقة جديدة للحصول على جزيئات الذهب النانوية

07:41 ص | الأربعاء 27 مايو 2020
السرطان

السرطان

كتب: وكالات

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كشف مجموعة دولية من الباحثين في جامعة "ميسيس" الروسية وجامعة كليمسون في الولايات المتحدة الأمريكية، عن توصلهم إلى طريقة جديدة لإنتاج جزيئات الذهب النانوية على أساس التوليف تحت تأثير الأشعة فوق البنفسجية.

وصرحت الخدمة الصحفية لمجموعة الباحثين في بيانها: "إن الطريقة تقضي على استخدام العوامل الكيميائية العدوانية، والجسيمات النانوية التي تم الحصول عليها آمنة للجسم ويمكن استخدامها لتشخيص وعلاج السرطان، وتستخدم الجسيمات النانوية الذهبية في عملية الحفز، في الإلكترونيات، والخلايا الشمسية، ولكنها تحظى بأكبر قدر من الاهتمام من وجهة نظر الطب الحيوي".

وأضاف: "الميزة هي مزيج من الخصائص اللازمة لما يسمى التصوير البيولوجي، أي التشخيص التفصيلي للورم والعلاج اللاحق"، بحسب "سبوتنيك" الروسي.

وكعوامل للتصوير البيولوجي، كما هو موضح في المعهد، عادة ما تستخدم جسيمات الذهب النانوية في التصوير المقطعي المحوسب، حيث يمكن إجراء علاج الورم باستخدام جزيئات الذهب النانوية من خلال العلاج الحراري، عندما تتراكم الجسيمات أولا في الورم ثم تسخن تحت تأثير مجال خارجي وتدمر الخلايا السرطانية.

كما تتطلب الطرق الحالية لإنتاج جزيئات الذهب النانوية عادة استخدام عوامل كيميائية عدوانية بما فيه الكفاية، مما يعقد استخدامها الإضافي في الطب الحيوي، أو يتطلب عدة مراحل من التوليف، ما يجعل الإنتاج أكثر تكلفة.

وجدير بالذكر، أن مجموعة من العلماء، تواصل سلسلة من التجارب المخبرية قبل مرحلة ما قبل السريرية من البحث، في الوقت الحالي.

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