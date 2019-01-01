"جهاز تنفس" للعزل المنزلي: صُنع في "ورشة رسلان"

تزاحم المستشفيات بمرضى فيروس كورونا، والحاجة إلى توفير مزيد من غرف العناية المركزة وأجهزة التنفس الصناعى، دفع محمد رسلان، مهندس كهرباء، ونجله «عبدالعزيز»، مهندس كمبيوتر، صاحبىْ ورشة صيانة أجهزة كهربائية بمنطقة عين شمس، إلى عمل جهاز تنفس صناعى، بجودة عالية وتكلفة أقل.

اكتسب «عبدالعزيز» خبرة فنية كبيرة فى صناعة وصيانة الأجهزة الكهربائية من والده، واستطاع الثنائى فى غضون 40 يوماً، صناعة جهاز التنفس الصناعى، بتكلفة 25 ألف جنيه، السعر الأقل كثيراً عن المعروض فى الأسواق، من قبل الشركات الطبية المحلية والعالمية.

«جهاز التنفس ذو الجودة الأقل سعره 30 ألف جنيه، وأنا كلفته 25 ألف جنيه، وبجودة أعلى، وربما ينخفض السعر مستقبلاً، لأنى صممته لأول مرة، واستهلكت أدوات عديدة حتى خرج بشكله النهائى، وأعتقد فى المرة المقبلة سيتكلف 20 ألف جنيه فقط»، وفقاً لـ«عبدالعزيز».

ويصف المهندس الشاب جهاز التنفس بالمثالى، مثل الأجهزة الموجودة بالمستشفيات، واستعان بخبرة بعض الأطباء المتخصصين أثناء صناعته للجهاز، بالإضافة إلى إلمامه ببعض المعلومات الطبية: «كان لدينا معلومات أساسية عن جهاز التنفس، ولجأنا إلى طبيب لتفقد الجهاز والاستفادة برأيه، إلى أن تأكدنا منه، وقمنا بتجربته، وكان بكفاءة كبيرة».

بعد نجاح التجربة، قام «عبدالعزيز» بالترويج للجهاز، الذى يعد مناسباً لمن يخشى الذهاب إلى المستشفيات، ويفضل العزل بالمنزل، حال الاشتباه بإصابته بالفيروس: «رغم الجهد المبذول فى صناعة الجهاز، البيع سيكون بسعر التكلفة، صعب إنى أرهق مريض بسعر مرتفع».

وقام الثنائى أيضاً بتصنيع قناع طبى شفاف محكم الغلق للأطباء، حتى لا يلتقطوا أى عدوى، ويمكن أن يستخدم أكتر من مرة بعد تطهيره بالكحول.